Miguel Ángel Pichetto, contra Alberto Fernández: “El candidato más votado en las PASO ya está peleándose con Jair Bolsonaro”

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, apuntó a Alberto Fernández por sus declaraciones contra Jair Bolsonaro y también cuestionó a Roberto Lavagna, a quien consideró "ridículo y demagógico" por pedir la suspensión de la campaña.

Sobre el postulante del Frente de Todos, Pichetto dijo que ve con preocupación que "el candidato más votado en las PASO esté peleándose con Jair Bolsonaro".

"Si yo fuera Fernández, estaría pidiéndole una audiencia al presidente de Brasil para conversar con él, establecer un vínculo y continuar con el Mercosur", disparó el dirigente rionegrino en declaraciones a Todo Noticias.

En este sentido, Pichetto amplió: "Cuando usted siembra vientos, recoge tempestades. Me parece que hay que corregir esto. También hace a la gobernabilidad, a la relación con países importantes. A Brasil exportamos productos alimentarios, fruta, estamos integrados en la industria automotriz. No es un juego esto de pelearse con el presidente de Brasil, que tiene mandato por tres años y medio más". Y remató: "También fue un error haber ido a visitar a Lula, por más que haya sido un gesto humanitario".

Con respecto a la suba del dólar tras las PASO, el senador peronista volvió a cuestionar al candidato kirchnerista: "Alberto Fernández quería un dólar a $70 en el marco de la campaña a las PASO. Ahora dijo $60, pero aún así esto ha implicado un proceso de inflación que impacta en los trabajadores. Todos fueron más pobres, los asalariados, las empresas, todos".

Consultado sobre las declaraciones del otro candidato a presidente, Roberto Lavagna, quien había pedido suspender la campaña y establecer la emergencia alimentaria, Pichetto fue contundente: "Me parece ridículo porque la campaña no empezó; empieza a mediados de septiembre. Y avanzar con la emergencia alimentaria me parece muy extremo también. Es una decisión de contenido demagógica".

Si bien el candidato a vice volvió a insistir que "el Gobierno no está derrotado" y "dará pelea en octubre", les pidió a aquellos que han votado a otras expresiones minoritarias que "reformulen su voto".

"Hay cosas que ya están sucediendo en el plano de relaciones internacionales y también en el plano económico. Hay cosas que los argentinos tienen que empezar a observar", dijo.

Por último, Pichetto dijo que "desconoce" las versiones sobre cambios en el Gabinete. "Yo no tuve ningún tipo de ofrecimiento. El Presidente es el que decide. Así funciona el sistema presidencial".

