Alberto Fernández: “Ya le pido a Mauricio Macri que se ponga a renegociar con el FMI”

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, hizo referencia al paquete de medidas que anunció Mauricio Macri tras la derrota en la PASO y pidió que revea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque "lo que firmó ya no existe más".

"Esta paz es muy precaria, hacen falta muchas otras cosas que debe hacer el Gobierno. Una de las que más me preocupa es que el acuerdo con el Fondo está absolutamente incumplido. No se cumplieron los objetivos inflacionarios, los objetivos de crecimiento, ni siquiera lo fiscales. Con este aumento del gasto se va a cumplir menos", criticó el candidato más votado en las PASO en diálogo con Telefe Noticias.

En este sentido, Fernández fue contundente: "Me preocupa el desfinanciamiento del Estado. Ya le pido al Presidente que se ponga a renegociar con el FMI, porque lo que él firmó ya no existe más. Me gustaría que deje medianamente las cosas ordenadas con el Fondo".

El ex jefe de Gabinete K aseguró que, más allá de quién gane, el próximo presidente "tendrá que explicar por qué Macri no cumplió con las cosas que se comprometió".

Sobre el paquete de medidas, señaló: "Me llamó la atención que no hay nada para los jubilados".

Eso sí, en caso de ser Presidente, dijo que una de las primeras medidas será "desdolarizar" las tarifas.

"Lo voy a hacer para que este desbande de devaluación no caiga en los bolsillos de los argentinos con las tarifas. No voy a obligar a los argentinos a que pidan créditos en la Anses para pagar la luz", completó. También dijo que hablaría con los empresarios, jubilados y desocupados.

En cuanto a los 15 puntos de diferencia que marcó con respecto a Macri, Alberto Fernández sostuvo: "Las encuestas telefónicas nos daban 5 a 7 puntos y las presenciales decían entre 9 y 13. Yo creo que había un malestar muy grande de la gente".

Y agregó: "Lo que la Argentina sintió es que se está terminando una etapa. Quedan cuatro meses difíciles, donde el deterioro del Gobierno será creciente".

Al ser consultado sobre las declaraciones de la diputada Elisa Carrió, quien habló de un posible “fraude”, Alberto se expresó con prudencia: “Estamos en una situación delicada, lo que le pido a todos es seriedad y serenidad. Y le pido a Macri que también modere su fuerza, su fuerza también genera intranquilidad".

Con información de www.clarin.com