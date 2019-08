Quiénes fueron los donantes a la campaña de Alberto Fernández

El Frente de Todos lleva recaudados $16 millones para la campaña electoral. De ese total, $ 13,7 millones -el 85%- tuvieron como destino apoyar a Alberto Fernández en su candidatura como presidente. En tanto, los $ 2,3 millones restantes fueron para la campaña a diputados y senadores nacionales por Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Chaco.

Lo recaudado por la alianza opositora que triunfó ampliamente en las PASO del domingo pasado es poco más de un tercio que los $ 45,5 millones que había recibido Juntos por el Cambio hasta el viernes a la tarde. A diferencia de las contribuciones que recibió el oficialismo, que provinieron en su gran mayoría de empresas, 87% de las donaciones a Fernández provinieron de particulares y fueron por montos mucho menores, que van desde $ 100 a $1,7 millones.

Los montos totales -austeros para los gastos que demanda una campaña en la que se define un posible cambio de gobierno- surgen del registro público de aportes de la Cámara Nacional Electoral, que debutó en estas elecciones. Como no hay fecha de cierre para informar las contribuciones, la Unidad de Datos de Infobae hizo un corte este viernes a las 18 hs, a fin de poder procesar los datos.



El Frente de Todos recibió, hasta ahora, un total de $ 16.016.537 para la campaña presidencial y legislativa nacional de las PASO del domingo último y las elecciones generales de octubre.

El monto asciende a $16.777.390 si se suman los aportes para "desenvolvimiento institucional" que recibieron otras dos agrupaciones alineadas con el kirchnerismo: Nuevo Encuentro, la fuerza de Martín Sabatella, y el Partido Solidario, de Carlos Heller.

Según los datos de la web de la Cámara Electoral, Alberto Fernández tuvo ocho aportantes de medio millón o más, de los cuales solo dos son empresas.

La nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (Nº 27.504) aprobada en mayo de este año estableció la bancarización obligatoria de todos los aportes para garantizar su trazabilidad. También habilitó nuevamente que las empresas puedan hacer contribuciones de campaña a partidos y frentes electorales, una modalidad que el oficialismo buscaba restablecer, y resistida por el kirchnerismo.

Hasta esta modificación, los aportes de empresas privadas para la campaña electoral estaban prohibidos desde 2009 y solamente se los permitía para el desenvolvimiento institucional de los partidos.

Los más generosos

El mayor benefactor de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner fue Pablo Javier Albertus, un empresario tucumano del rubro de panadería que aportó $ 1.708.840. Lo hizo el 7 de agosto para la campaña de las PASO de hace una semana.



Proveniente de una familia de tradición panadera, es el dueño de "Pablo Albertus Panadería y Confitería", una cadena con seis sucursales en la ciudad San Miguel de Tucumán. Albertus es también el presidente del Centro de Industriales Panaderos de esa provincia.



No es el único aporte tucumano del rubro panadero. La firma Los Mellizos Panificados SRL, también de la capital provincial, es la empresa que donó el monto más alto a la campaña del Frente de Todos: $ 856.000.

Pocas empresas

Del análisis de las contribuciones declaradas en las plataforma on line de la Cámara Electoral surge que el apoyo mayoritario del sector empresario fue hacia Juntos por el Cambio y la reelección de Macri. El 70% de los aportes que recibieron provienen de compañías, en su mayoría de gran envergadura.

Ese porcentaje desciende al 13% en el caso del Frente de Todos, que hasta ahora recibió donaciones de solo ocho empresas. La alianza del kirchnerismo, el peronismo y el massismo tuvo mayoritariamente contribuciones de particulares.

Tantos los aportes personales como los empresarios al Frente de Todos fueron muy inferiores a los que recibió Juntos por el Cambio. La donación más baja de un particular fue de $ 400 y la más baja de una persona jurídica fue de $20.000, hecha por Textil de los Andes SA, una firma catamarqueña dedicada a la producción con fibras de camélidos.

En la página de la Cámara Nacional Electoral también aparecen más de una docena de funcionarios y ex funcionarios del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien voló desde su provincia hasta la Ciudad de Buenos Aires para estar en el bunker con Fernández el domingo, y celebrar su contundente victoria en las PASO. En su mayoría, hicieron depósitos o transferencias por $ 50.000 pesos cada uno, como el ex diputado nacional y ex legislador tucumano Gerónimo Vargas Aignasse.

El segundo donante en cuanto al monto de la campaña de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue Sergio Dobrusin. Ex ministro de Turismo de Misiones, hizo una transferencia bancaria para impulsar la fórmula kirchnerista por $ 990.000, apenas dos días antes de las PASO. Al dejar la función pública a fines de 2015, esta arquitecto fundó la Consultora DOOR SRL "especializada en Turismo, Arquitectura , Gestión e Inversiones", según se promociona en su sitio web.



Otros aportantes que se destacan por el dinero transferido para la campaña presidencial del Frente de Todos son Iván Ricardo Llorens Dip con un aporte de $ 907.123; Abel Antonio Coccaro con $ 900.000; Diego Leonardo Segovia con $ 800.000 y Jorge Nicolás Frazzetta con $ 500.000.

Código Publicidad S.A, una productora de espectáculos y actividades teatrales con oficinas en el barrio porteño de Palermo, donó $600.000 y fue la primera aportante de la campaña presidencial del Frente de Todos.

Otra empresa que apoyó la campaña de Fernández fuela financiera y aseguradora ubicada en la Ciudad de Buenos Aires Green Ocean Green Ocean Trust & Insurance SA, que declaró $ 400.000 el 15 de agosto, cuatro días después de conocido el resultado de las PASO. La Cerealera Río II donó, a su vez, $ 140.000 pero para las elecciones legislativas nacionales del Frente de Todos en Córdoba. Lo hizo recién este viernes.

Aportes de dirigentes políticos

Por montos que van de $20.000 a $50.000, Fernández recibió casi 150 aportes. Entre ellos hay varios diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV) como Eduardo "Wado" De Pedro; el rionegrino Martín Doñate, con dos aportes de $ 40.000 en total; el santafesino Marcos Cleri, que hizo tres depósitos bancarios por un total $ 130.000; y la diputada de La Cámpora y candidata a la intendencia de Quilmes Mayra Mendoza con $ 30.000.



También donó a la campaña presidencial de los Fernández la segunda candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Luana Volnovich, con el mismo monto. Esta última, al igual de Mendoza, registraron sus contribuciones, ya pasadas las PASO, el 13 de agosto.

También figura la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y candidata a la gobernación mendocina con $ 30.000, y el legislador porteño y aspirante a una banca en el Senado Mariano Recalde, con $ 20.250.

Entre los que donaron para el proyecto presidencial de la alianza que reunió al kirchnerismo con el PJ y el massismo figura asimismo el ex diputado Juan Cabandié con un aporte de $ 30.000, y la secretaria parlamentaria de Unidad Ciudadana en el Senado y ex cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, con el mismo monto, informados después de culminadas las PASO.

También figura con un aporte por $ 50.000 el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, el único de los jefes comunales del conurbano que donó dinero.

Fondos de otras agrupaciones K

En la plataforma de la CNE figuran asimismo aportes de casi medio centenar de particulares por un total de $ 589.853, destinados al "Desenvolvimiento Institucional" de Encuentro por la Democracia y la Equidad, el partido de Martín Sabatella más conocido como Nuevo Encuentro, alineado detrás de Cristina Kirchner, de quien fue funcionario en la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Con el mismo destino, recibió $ 171.000 el Partido Solidario, de Carlos Heller, otro dirigente defensor de las políticas kirchneristas, de los cuales $ 140.000 provinieron de Carlos Marcelo De Grazia, vicepresidente de la avícola Granja Tres Arroyos, quien también aportó para la campaña presidencial de Fernández, $ 260.000. El presidente de la firma, Joaquín De Grazia, en cambio, figura como aportante de Juntos por el Cambio con otros $ 400.000.

Cuánto dinero recibieron otros partidos

En tercer lugar en cuanto al monto total de aportes recibidos, se ubica la izquierda. La suma de los siete partidos de esta orientación que recibieron aportes, según el registro de la CNE, totaliza $ 2.160.647.

Le sigue el Movimiento Popular Neuquino, que recibió contribuciones por $ 2.062.969 para las elecciones legislativas nacionales en ese distrito.



En total, los aportes a las distintas agrupaciones registrados al viernes 16 de agosto a las 18 hs, para las PASO y la Generales, ascendían a un total de $ 67.235.032.

Consenso Federal, que se ubicó como tercera fuerza en las elecciones del domingo, no tiene registrado ningún aporte privado. Desde este espacio, le dijeron a Infobae que no recibieron dinero de particulares o empresas, e incluso señalaron que donantes que se habían comprometido ante Roberto Lavagna en enero, luego desistieron de aportar "por pedido del Gobierno".

Un registro de aportantes en tiempo real

Las contribuciones de los donantes privados -tanto personas como empresas, identificados con su CUIT o CUIL- están por primera vez on line en tiempo real, a medida que son informados por los propios aportantes.

Bajo la modalidad de declaración jurada, además de declarar el monto, dejan constancia de su libre consentimiento y de no estar alcanzados por alguna de las prohibiciones de la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos ( Nº 27.504).

La plataforma – habilitada el 23 de junio- fue diseñada por la Cámara Nacional Electoral, a partir de lo dispuesto por esta norma sancionada este año. La modificación de la ley fue impulsada por el Gobierno nacional después del escándalo de los aportantes truchos que rodeó la campaña de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires en las legislativas de 2017. Revelado por sitio El Destape, derivó en una causa judicial y se convirtió en el primer dolor de cabeza para la gobernadora María Eugenia Vidal.

Si el donante no declara el aporte, no tiene sanción, pero el partido o la alianza no pueden utilizarlo, ni tampoco consignarlo en la rendición de cuentas de la campaña que deben hacer 30 días después de las elecciones ante la Justicia Electoral. Si ese aporte no fue declarado, y fue usado o consignado, la agrupación puede ser sancionada por la CNE. Es por eso que las propias fuerzas políticas alienten a sus donantes a que informen en la plataforma el dinero que les dan.

En la plataforma web de la Cámara, las contribuciones están identificadas según sean de orden nacional o el distrito para el cuál fueron hechas, la fecha del aporte y si están destinadas a la Campaña Presidencial o Legislativa de las PASO o las Generales, o al Desenvolvimiento Institucional de un partido político.

Al informar la contribución, el aportante tiene que validar su identidad y adjuntar el comprobante electrónico de la transferencia o depósito bancario realizado.

El cuerpo de auditores de la Cámara Electoral cruzará luego las fechas y montos de cada donante con los informes de financiamiento que deberán presentar los partidos y alianzas ante la Justicia, con fecha tope el 10 de septiembre próximo.

"Es una herramienta de transparencia novedosa para controlar las transferencias y aportes, y brinda más elementos para hacer las auditorías de los informes de financiamiento electoral", sostuvo Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de ejecución judicial de la Cámara.

En esa auditoría de la CNE, además, se chequea que los aportantes no estén alcanzados por alguno de los impedimentos fijados por la nueva ley de financiamiento político. En este sentido, Gonçalves Figueiredo aclaró que "no hay un control de los auditores en el momento en que se declara el aporte, sino luego al hacerse la auditoría de los informes de las agrupaciones".

¿Cómo se procesó la información?

Los datos de aportantes a la presente campaña electoral fueron descargados por la Unidad de Datos de Infobae del registro público de la Cámara Nacional Electoral. Esta fuente de información se actualiza diariamente, a lo largo de cada jornada.

La información, originalmente en CSV (valores separados por comas), se estructuró en columnas y subió a Tableau Public para su visualización.



Si desea descargar la hoja de cálculo con los datos haga clic en este enlace.

