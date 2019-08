Atlético rescató un punto en su visita a Agrogué

Para los tiempos que corren, un empate de visitante es un buen resultado. La Crema se viene con un punto, que para ser el debut, no es malo

Brown de Adroguése despertó a tiempo y rescató un punto en el primer partido del campeonato frente a un rival durísimo. Los de Vicó mostraron momentos de buen fútbol, pero aún le falta rodaje. La próxima fecha visita a All Boys.

El arranque del "Tricolor" prestó para ilusionarse. Es que con Nieto como estandarte de los avances, estuvo varios minutos jugando cerca del arco de Nereo Fernández. Tanto fue así que a los 4', el arquero le ahogó el grito a "Chichón" en una atajada providencial.

De ahí en más Atlético de Rafaela reaccionó y se acomodó en el campo haciendo que los locales pierdan el control de la pelota. Ruggiero apareció por duplicado para mantener la valla en cero, pero sobre el cierre la visita se puso en ventaja. De cabeza, Bonansea puso el 1-0.

Tal como en el comienzo del compromiso, el complemento encontró a los de Vicó más adelantados. El historico entrenador movió el banco de suplentes pars refrescar las ideas con Contreras y Sotelo para llegar con más calidad al arco rival y lo consiguió.

A los 36 minutos, cuando el partido no daba señales de nada, apareció Alberto Stegman para sentenciar el 1-1. El lateral izquierdo sorprendió por el segundo palo sin marca y tras la habilitación del ex Independiente, estampó el empate definitivo.

Fuente: debrown.com.a