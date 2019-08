Alberto Fernández y el FMI ya tomaron contacto

El candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, tomó contacto telefónico en la semana con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, según pudo saber ámbito.com de fuentes internacionales.En lo que puede interpretarse como un intento por llevar calma a un mercado cambiario desenfrenado, también el candidato opositor a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof mantuvo distintas conversaciones con Guido Sandleris, presidente del Banco Central, a quien conoce desde sus épocas universitarias.



El FMI hasta ahora no comunicó oficialmente cuándo vendrá a la Argentina la misión presidida por Roberto Cardarelli, pero no se descarta que sea en los próximos días.

Hernán Lacunza será el encargado de recibir por el Gobierno a la misión del Fondo. Si bien el flamante designado ministro de Hacienda no participó de las negociaciones seguramente será secundado en las conversaciones por Guido Sandleris quien mantiene un diálogo constante con el FMI.

Mientras tanto, Fernández y autoridades del organismo multilateral conversaron sobre la situación argentina y los planes del candidato ante un eventual cambio de gobierno en el país.

Fernández señaló públicamente que “el acuerdo con el Fondo está absolutamente incumplido. No se cumplieron los objetivos inflacionarios, de crecimiento, ni siquiera los fiscales, con este aumento del gasto se va a cumplir menos”.

De la misma manera que en su momento manifestara el candidato por Consenso 2019, Roberto Lavagna, Fernández pidió al presidente Mauricio Macri que “se ponga a renegociar con el FMI, porque lo que él firmó ya no existe más. Me gustaría que deje medianamente las cosas ordenadas con el Fondo”.

No sólo el FMI tiene interés en tener contacto con el exjefe de Gabinete del gobierno de los Kirchner. Circularon en la city versiones en cuanto a que importantes bancos de inversión del exterior están invitando a Alberto Fernández o sus asesores, para hablar sobre el futuro de la economía argentina, ante la casi plena seguridad que tienen estos grupos de un cambio de gobierno.

En tal sentido, algunos informes a clientes de estos bancos advierten una sobre reacción negativa de los mercados al resultado electoral. Consideran que se están realizando correcciones macroeconómicas como el aumento del tipo de cambio que favorecerán el inicio de la próxima administración, en un contexto en que las cuentas públicas fueron relativamente saneadas y en momentos en que la balanza comercial del país es positiva. A ello se suman las riquezas con que cuenta el país en materia de recursos naturales –la energía de Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales–.

En el plano estrictamente político consideran que Alberto Fernández tendrá capacidad como para “contener” las políticas populistas que se teme podría impulsar Cristina Fernández de Kirchner.

Es más en medios empresarios recuerdan cuando el exjefe de Gabinete tuvo gestos proclives al entendimiento entre las empresas y los Kirchner en los momentos de tensión.

