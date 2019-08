Liam Hemsworth se refugió en Australia en plena separación con Miley Cyrus: “Harto de ser humillado”

Luego de siete meses de matrimonio, la pareja de Liam Hemsworth y Miley Cyrus llegó a su fin y mientras ella se pasea por Los Ángeles con su nueva novia, él decidió refugiarse en Australia junto a su familia. “Liam está harto de ser humillado. Y por la forma en que ella está actuando, está haciendo un excelente trabajo para asegurarse de que no regresen”, contó un amigo íntimo del actor. “Tan pronto como se casaron, ella volvió a sus viejas costumbres”, confirmó la misma fuente. “Puede que hayan tenido muchas idas y venidas en el pasado, ¡pero esta vez no volverán!”, agregó a la revista NW.

Miley y Liam siguen diciendo la palabra ‘separados’, no ‘divorciados’, lo que tiene a su familia realmente preocupada de que estén dejando la puerta abierta para volver a estar juntos en el futuro”, contó esta persona allegada. “Su matrimonio ha sido tóxico durante demasiado tiempo. No están destinados a estar juntos”, reforzó haciendo referencia a la vida de excesos que lleva la cantante.

Por su parte, el representante de Miley Cyrus confirmó la separación el pasado 11 de agosto la ruptura: “Liam y Miley están separados. Han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en sí mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados a todos sus animales que comparten, mientras que toman este tiempo con amor. Respeten su proceso y privacidad”.

Según The Sun, Liam terminó “devastado” al ver las fotografías deMiley Cyrus con otra persona. Ahora, el australiano rompió el silencio en las redes, luego de ver las fotos de su ex con Kaitlynn Carter (ex esposa del presentador Brody Jenner) y compartió en Instagram la imagen de una playa al atardecer junto al texto: “Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro… Paz y amor”.