¿No extrañas a los políticos yendo a tomar mate a tu casa?

Terminadas las elecciones, y cuando ya nada necesitan de vos, los políticos vuelven a sentirse superiores y ya no te tocan el timbre para tomar unos mates y de paso, "manguearte" un voto para que vos le soluciones sus propios problemas

Cuando ya no les servís, cuando no les hacen falta tu voto, los malos políticos ya no te tocan la puerta para "tomar unos mates" ni te llevan las media lunas o facturas.

Ni que hablar en épocas como estas en donde quienes defendieron las políticas neo liberales que tanto están empobreciendo a los Argentinos, ya no tiene discurso posible ni argumentos vanos.

El ciudadano tiene que tener muy en cuenta estos momentos y saber que más que tomar mate, lo que hacen esta clase de personaje es "tomarte el pelo".

Es ahora, cuando no te bombardean por todos lados, que tenes que sacar tus propias conclusiones y saber discernir y poder separar "la paja del trigo".

En campaña todos son buenos y se hacen los encantadores, cuando en realidad lo único que quieren es conseguir tu voto para que vos les soluciones sus problemas y no al revés.

Ahora, cuando ya no les hace falta tu voto, es el momento en que comienzan a beneficiar a sus amigos o parientes y ponen a sus familiares en puestos políticos con suculentos sueldos en vez de buscar eficiencia y transparencia.

Siempre hay un hermano o una novia o un sobrino o una amante que sin estar preparados ocupan cargos que en realidad lo tendrían que ocupar quienes están capacitados, por que de esa manera es como se beneficia a la sociedad, poniendo gente capacitada en los cargos públicos y no amigos, pero lamentablemente la mayoría de nuestros políticos actúa al revés y solo buscan el propio beneficio.

Hoy es cuando podes advertir si fueron honestos a la hora de pedirte el voto o si en realidad te usaron para lograr sus objetivos.

Iban a tu casa y te pintaban todo color de rosa cuando en realidad eran absolutamente conscientes de la realidad que vivíamos.

Llegó la hora de que cada uno de los ciudadanos hagamos un balance y en el mismo pongamos las cosas como son y cuando nos toque votar nuevamente, saquemos esas anotaciones y nos refresquemos las ideas, para que nunca más se nos rían, para que nunca más jueguen con nosotros, para que nunca más nos tomen de verdaderos "forros", cuando en realidad los "forros" son ellos y más temprano que tarde, el veredicto más cruel que pueden tener, que es el de los ciudadanos, los ponga en su lugar.