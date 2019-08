Lacunza, sobre el dólar: "No vamos a permitir una corrida irracional, para eso tenemos las reservas"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reiteró que su prioridad será contener el precio del dólar. Para graficar cuál será la estrategia para lograr ese objetivo, aseguró: "No tiene sentido pararse delante del tren si el tipo de cambio está bajo, pero como el tipo de cambio está en un valor superior al de equilibrio, no tiene sentido permitir una corrida irracional; para eso están las reservas".

El día a día para alcanzar esa meta estará a cargo del Banco Central, que -estimó Lacunza en diálogo con Radio Mitre-, tiene todas las herramientas necesarias para evitar un aumento desmedido del precio del dólar.

De acuerdo a la mirada del funcionario, la estabilidad cambiaria es fundamental para que exista un valor de referencia que permita la reanudación de la economía diaria, donde muchas operaciones estuvieron suspendidas durante la incertidumbre que reinó tras el resultado de las primarias.

Lacunza ratificó el rumbo de la política cambiaria. "El valor del dólar es un tema central porque afecta mucho al ciudadano de a pie, que es el que menos puede defenderse", dijo el funcionario y afirmó que "el tipo de cambio está largamente por encima de su nivel de equilibrio. No hay razón para esperar o promover un alza cambiaria", enfatizó.

El debut del equipo económico de flamante ministro fue cauteloso y se logró una tregua con el dólar. Sin embargo, el mercado espera más definiciones de Alberto Fernández. "Evidentemente los resultados del proceso electoral no son indiferentes a la marcha de la economía y del mercado", añadió el ministro.

En tal sentido, informó que durante la jornada de hoy se reunirá con los referentes económicos del candidato a presidente del Frente de Todos, en el marco de la convocatoria a todos los espacios políticos que participarán en las elecciones generales del 27 de octubre para preservar la estabilidad.

"Ahora estamos en un periodo electoral, hay importantes elecciones en dos meses y lo que nos tenemos que poner de acuerdo en que hay un objetivo de primer orden que es cuidar a los argentinos, cuidar la estabilidad. El bien público más importante que puede hacer un ministerio de Hacienda es proveer de estabilidad a todos los argentinos", añadió.

Lacunza pidió "ser todos muy prudentes, muy conscientes que hay un bien superior que es el bienestar de los argentinos. Y en ese marco de bien superior tenemos que cada uno traer sus propuestas para la contienda electoral".



El acuerdo con el FMI

El ministro informó que mantuvo comunicaciones telefónicas con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. "El programa sigue vigente", dijo en este sentido.

Ayer, durante la conferencia de prensa que brindó junto a su equipo, Lacunza mostró que se cumplirán las metas fiscales. "Vamos a sobre cumplir la meta del tercer trimestre y también la pauta anual. Guido Sandleris hizo lo propio con el programa monetario que también forma parte del acuerdo con el Fondo", enfatizó.

"El comunicado del Fondo refleja esa conversación. Hay una misión que va a venir en los próximos días. Yo les pedí que me dieran algunas semanas para tratar de configurar el estado de situación. Nos juntaremos próximamente para seguir la marcha del programa pero el acuerdo está vigente", señaló.

Congelamiento de combustibles

Los gobernadores de Neuquén y Río Negro irán a la Justicia contra el congelamiento de las naftas. Creen que el DNU que emitió Macri afectará las arcas provinciales y la seguridad jurídica.

Lacunza, su equipo y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mantuvieron un encuentro con funcionarios de dichas provincias. "Si estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo para morigerar el efecto sobre el bolsillo del shock cambiario. El esfuerzo no puede ser de una jurisdicción en particular sino de todos en general", dijo el flamante funcionario.

"Todos tenemos que hacer el esfuerzo, las cuentas y las correcciones que haya que hacer para que esas medidas de alivio sean financiadas. En el caso del estado nacional la mayor recaudación va a garantizar esas medidas que se tomaron", explicó Lacunza.

En tal sentido, ratificó que el primer objetivo es la estabilidad cambiaria y para ellos hay que mantener la serenidad, no hay que hacer cualquier cosa porque puede ser contraproducente. "Conseguido eso, después podemos pensar en otro tipo de terapia", enfatizó.

"Escuchamos los argumentos (de las provincia spatagónicas). Vamos a encontrar diagonales para atender todos los argumentos, siempre y cuando sean justificados. Vamos a trabajar en los próximos días para encontrar soluciones pro no podemos repartir lo que no tenemos", concluyó.

El ofrecimiento del cargo

"Cuando un presidente democrático convoca a un ciudadano a una función pública (…) hay que deponer las preferencias o las especulaciones personales. Eso pasa a un terreno secundario. Es mi obligación y estoy orgulloso de haber sido convocado para esta función, más allá del momento", dijo Lacunza.

En este sentido, el flamante ministro contó algunos detalles de su convocatoria. "Me llamó al mediodía del sábado la gobernadora María Eugenia Vidal, con quien tuve el orgullo de trabajar casi cuatro años y ser testigo preferencial de una revolución silenciosa en la Provincia que a veces no se ve tanto. Dada la confianza que desarrollamos en estos años me llamó y me contó que había estado hablando con el Presidente, me preguntó si estaba dispuesto. Le dije inmediatamente que sí y ahí me pasó con el Presidente", resumió.

Fuente: Infobae