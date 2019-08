Los empresarios en su laberinto: dudas, enojos y reuniones con Alberto Fernández

"Acá llaman todos, todo el mundo quiere venir a México. Los del grupo de Whatsapp, de todos los rubros… todos", asegura un vocero de Alberto Fernández sobre las ansias que tiene buena parte del empresariado local de pasar por la oficina del candidato en esa calle del microcentro porteño.

Lo cierto es que muchos picaron en punta encontrándose en persona u opinando sobre el ganador de las PASO, en medio del tembladeral de la economía de la semana pasada. Marcos Galperin, Gustavo Grobocopatel, Martín Cabrales y Eduardo Costantini, por ejemplo. Otros llamaron y cuentan las horas para que los convoquen. Les preocupa lo que viene y, sobre todo, la transición en un contexto económico difícil y de gran incertidumbre.

Nuestra voz

"Nuestra Voz", el grupo de Whatsapp estrella del mundo empresario, también sintió el aluvión post PASO. El chat empresarial que nació este año en medio de un paro general, fue impulsado por referentes de la Economía del Conocimiento y reúne a un total de 250 hombres y mujeres de negocios "de las más variadas posturas políticas y empresas de todos los tamaños", según uno de sus fundadores. Debutaron durante el último paro general y buscan instalar temáticas debatidas previamente y convertirlas en tendencia. Una suerte de task force de hashtags que apoyó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y criticó el último paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo.



En el grupo hay movimiento, aunque menos que antes de votar. Luego de las internas ocurrió algo impensado para la supuesta dinámica del grupo: asomó una grieta. Es grande o casi insignificante según con quién se hable. ¿Qué pasó? Luego de las PASO, algunos debates derivaron muy rápido en la necesidad de crear otro grupo paralelo: "Juntos por el Cambio". Allí se fueron a hablar los que prefieren hablar de cuestiones más partidarias; por ejemplo, si hay alguna chance de dar vuelta el resultado de cara a octubre.

"No daba para hablar de eso en el chat original porque hay gente de todos lados y la idea es no politizarlo en ese sentido. Por eso se sugirió hacer otro grupo, total son dos click. Y listo, no hay misterio", asegura algo irónico uno de los integrantes de "Nuestra Voz".



"El chat se mueve entre la prudencia, el enojo y la desolación. Se nota frustración, incluso de gente que es crítica de Macri, pero esperaba seguir con un camino que ahora se ve abortado", afirmó otro miembro sobre el grupo original.

Por el momento no habrá más campañas de "Nuestra Voz" en las redes. Eso también genera dudas: algunos creen que si antes de votar se publicaban mensajes y ahora no, podrían quedar muy "pegados" a Cambiemos para algunos sectores. Otra vez la grieta, aunque la mayoría insiste que el parate momentáneo es un tema sólo de ánimo. Creen que hay que tener cautela. Se analizó mandar un mensaje post PASO para celebrar la democracia, pero al final lo descartaron.



El último mensaje coordinado fue el 14 de agosto, tres días después de las PASO, con el dólar que había tocado $63: "Los que emprendemos en Argentina confiamos en el país y en su futuro. No solo lo decimos. Lo hacemos". Se sumaron con likes y retuits Hugo Sigman (Insud), Alec Oxenford (Olx), Guibert Englebienne (Globant), Emiliano Kargieman (Satellogic), Agustín Otero Monsegur, Gastón Paladini, Roberto Murchison y Susana Balbo, entre otros.

Lo que viene

"Transición" es la palabra más escuchada en boca de los hombres de negocios por estas horas. Le piden diálogo y orden a la política. "Hay una enorme preocupación, pero no proponemos reuniones, ellos tienen que reunirse", dijo el miércoles pasado Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina.

La primera asociación empresaria que se manifestó después de las PASO fue IDEA. Lo hizo no sólo para demostrar su "preocupación" por el congelamiento del precio de los combustibles, sino para pedir directamente la suspensión de la medida. Gastón Remy, presidente del instituto empresarial, es además CEO de Vista Oil & Gas, una de las empresas perjudicadas por la medidas.



Ayer por la tarde, en tanto, el Foro de Convergencia Empresarial emitió un comunicado donde exhortaron a las fuerzas políticas a "lograr acuerdos básicos" que contribuyan a que estos meses "transcurran con tranquilidad y permitan a las fuerzas que compiten exponer sus propuestas y a los votantes evaluarlas". Desde la Asociación Empresaria Argentina, el otro grupo importante que nuclea a los dueños de grandes empresas, aún no llegaron novedades.

Marcos Galperin, presidente de Mercado Libre, sorprendió como el primero en pasar por la calle México, el jueves pasado. "El motivo de la visita fue buscar diálogo, puntos de encuentro y consensos. Mi postura en la campaña fue pública y clara. Creo que el hecho de que me hayan recibido y escuchado, para pensar el país para adelante y calmar un poco a la gente, es muy positivo", detalló. Galperin hizo campaña para Macri y es uno de sus empresarios favoritos. Divide aguas entre los que lo definen como el primer garrochista del establishment y los que creen que podría ser uno de los designados por Macri como nexo ante el candidato opositor.



En declaraciones radiales, Eduardo Costantini, dueño de Nordelta, Consultatio y el Malba, fue más categórico: "Sería mejor que Fernández ganara en primera vuelta para así él ya pudiera pensarse como presidente y empeza a acelerar sus gestiones para calmar la situación".

Martín Cabrales también pasó por la calle México, pero habló con Santiago Cafiero, integrante del Grupo Callao y uno de los dirigentes más cercanos a Fernández. "Uno siempre trata de estar y colaborar y ver desde dónde puede acercar ideas", dijo el empresario del café.



Por ahora, el único que alzó la voz para apoyar a Macri fue Horst Paulmann (84), dueño del grupo chileno Cencosud, que en el país tiene marcas como Jumbo, Disco y Easy, entre otras. Lo hizo desde el otro lado de la Cordillera.

"A Macri hay que hacerle un monumento, porque él quiso llevar a Argentina hacia una economía abierta de mercado y ojalá que alguien se atreva a hacer lo mismo en un futuro. Ningún argentino nunca más va a hacer algo así, porque le falta ese valor, esas ganas de hacer algo especial", le dijo Paulmann al diario El Mercurio. Resaltó que está preocupado por el país y que "si uno ve lo que hay y lo que puede venir, es tremendo".

Con todo, elogió al ganador de las PASO: "Se ve que Alberto Fernández es una persona que está preocupada del bienestar de Argentina y de su pueblo, de que vaya creciendo". "No soy argentino, pero me siento un argentino", aclaró el empresario de origen alemán.

Fuente: Infobae