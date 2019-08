¿Recuerdan el "YO LO VOTO"?: Llamativo silencio de los "defensores de Macri"

Resulta muy llamativo que quienes hasta no hace más de dos semanas, ponían en sus muros de Facebook "YO LO VOTO", con la cara del Presidente de la Nación, hoy tienen un llamativo silencio, sinónimo de un "sálvense quien pueda", pero con mi puesto no se jode

Hasta hace tan solo un poco más de una semana, en sus redes sociales no hacían otra cosa que expresar su apoyo al Presidente Macri hoy caído en desgracia.

Hoy hay un llamativo silencio, pasaron del "YO LO VOTO" a la nada misma. Ya no se manifiestan, no se expresan, como comúnmente se dice, "acompañan hasta la puerta del cementerio, pero no entran ", típico de fríos y especuladores

Entrar al muro de Facebook de estos camaleones de la política es la nada misma.

Algunos, los de la primera hora, con seguridad estarán esperando que las aguas bajen y ver que se puede decir, pero otros, los oportunistas, seguramente ya están viendo a que tren se suben, a quien pueden esquilmar y de quien se pueden aprovechar.

La sociedad debe tener muy en cuenta a los que son oportunistas y aprovechadores, seguramente no van a actuar muy diferente a la hora de defender a los vecinos de Rafaela.

Al fin y al cabo, el oportunista y aprovechador es eso, mucho más no se puede esperar, solo el veredicto de la gente en la próxima compulsa electoral