El ejemplo que dio la categoría 2006 de Belgrano en un torneo en Rafaela

os juveniles de Belgrano que conforman la categoría 2006 del club dejaron muy bien parado el nombre de la institución en un certamen realizado en nuestra ciudad, llamado “Sueño Celeste”, que organiza Atlético.

Los pibes del Pirata llegaron a la final, donde enfrentaron al Gremio de Brasil. Tras igualar 1 a 1, lograron el título en los penales.

E inmediatamente decidieron consolar a sus rivales, que lloraban por la derrota, en un gesto que fue destacado por todos los presentes.

En la categoría 2006 de este torneo, Belgrano se quedó con el campeonato, segundo fue Gremio de Brasil, tercero Boca Juniors y cuarto Atlético.



La categoría es conducida por Lucas Rico, entrenador del club y ex jugador también del Pirata en Liga Cordobesa, como así también de Unión San Vicente y otros clubes.



"En los detalles simples se conoce la calidad, educación y valores de la gente. El fútbol es una herramienta maravillosa para transmitir valores”, escribió Lucas en su Facebook, junto a las fotos de sus jugadores consolando a los rivales.



El certamen “Sueño Celeste” se disputó desde el 16 al 19 de agosto, con categorías desde la 2006 a 2014. Es uno de los más importantes a nivel nacional por la cantidad de clubes que participan, tanto nacionales como del extranjero.



Este último tuvo la participación de más de un centenar de clubes y más de 5.000 chicos de 15 provincias argentinas y países limítrofes, como Bolivia 2022; Peñarol, Universitario y Uruguay Cup de Uruguay, Esporte Clube Cruzeiro y Gremio Porto Alegre de Brasil, Olimpia De Paraguay y C-Pro Arica de Chile. Además se destacó la participación de Boca Juniors, Racing, San Lorenzo y Lanús.

“La categoría 2006 en su totalidad es digna de admiración, ninguno mira por encima al otro, todos son iguales, todos son Belgrano. Los chicos se convierten en nuestros hijos, al menos yo los vivo y los disfruto de la misma manera en la que individualmente disfruto y me emociono con Agustín. Por eso hoy me apropié de esta imagen y cada vez que me pregunten que es Belgrano solo voy a pedir que la miren. Belgrano es el otro, Belgrano es la familia, Belgrano es compañerismo y compromiso. Belgrano es esfuerzo individual pero sobretodo colectivo”, escribió en Facebook María Belén, mamá de uno de los futbolistas.

Todo dicho…