Todos los gobernadores opositores amenazan con ir a la Corte contra la rebaja del IVA

Enojados por el impacto que tendrá en sus arcas el paquete de medidas anunciado por el Gobierno tras su caída en las PASO, los gobernadores de la oposición se abroquelaron.

Aclararon que no rechazan las acciones que puedan ayudar a paliar la situación económica, pero exigieron una compensación por el costo fiscal que le significará a sus provincias la decisión de la Casa Rosada y advirtieron que están dispuestos a recurrir a la Corte Suprema la semana que viene.

Hasta el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en pleno centro porteño, llegaron a media mañana 17 mandatarios, el vice gobernador de Santa Cruz y el ministro de Economía de Córdoba. Las únicas provincias que no estuvieron representadas fueron las cinco oficialistas.

Ya en la entrada, todos expresaron su bronca por la decisión del Ejecutivo de eliminar el IVA en 14 productos esenciales y la reducción del impuesto a las Ganancias, decisiones que inciden en los fondos coparticipables que reciben las provincias.

El pampeano Carlos Verna habló de “medidas electoralistas”, el sanjuanino Sergio Uñac planteó que era una decisión “inconstitucional” y el salteño Juan Manuel Urtubey se quejó porque “se desfinancia a las provincias”.

Aclararon que no están “en contra de ninguna medida que tenga como objetivo paliar la grave situación económica”, pero pidieron dialogar con el Gobierno para encontrar algún mecanismo que compense sus pérdidas. Se mostraron abiertos a dialogar.

“Se podrían incrementar las retenciones, de $ 4 por dólar a $ 6, o utilizar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no ejecutado, por ejemplo”, propuso el misionero Hugo Passalacqua.

Pero durante la charla a puertas cerradas -que se extendió por dos horas- los mandatarios acordaron que no serían ellos los que harían las propuestas. “Tenemos ideas pero el Gobierno debe buscar la forma porque son los responsables, ellos son los autores del plan ”, apuntó uno de los gobernadores a la salida.

Mientras tanto, se limitaron a emitir un comunicado conjunto en el que destacan como "positivo" que el Gobierno decida "aplicar paliativos" pero reclaman que las medidas se hayan tomado "en forma inconsulta y unilateral" y denuncian que el Gobierno viola el pacto fiscal firmado en 2017.

"Acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad que hoy en forma arbitraria se vulnera", señala el texto.

En el documento también se denuncia que las medidas del Gobierno generaron “un despojo de nuestros recursos, colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”.

Y agregan, en tono dramático: “Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social”.

"Durante estos cuatro años el Gobierno contó con nosotros para la gobernabilidad. Apoyamos el Consenso Fiscal, la adenda y otras leyes en el Congreso. Ahora ni fuimos consultados", se quejó Alberto Weretilneck, de Río Negro.

Más allá de enviar una postal de unidad y fortaleza a la Rosada, los gobernadores exigieron en el texto que "se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes".

Aunque no lo fijaron en el documento, las 19 provincias acordaron también recurrir a la Justicia si el Gobierno no negocia. "Los recursos que provienen de la coparticipación no pueden ser reducidos ni afectados de manera unilateral. Vamos a exigir judicialmente en una acción conjunta”, anunció Miguel Lifschitz (Santa Fe).

La idea sería presentar una medida cautelar, como ya hicieron Weretilneck y sus pares de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de La Pampa, Carlos Verna, contra el DNU que fijó un precio al petróleo en boca de pozo.

Algunos mandatarios comentaron que se habían contactado con el ministro del Interior Rogelio Frigerio y que éste se había excusado en que no había sido una decisión suya.

A través de los fiscales de Estado de cada provincia, los gobernadores preparan los textos para presentar ante la Corte. Amenazan con presentarlas ya el próximo lunes.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Jazmín Bullorini