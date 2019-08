Quién es el argentino que participará de la primera cumbre de jóvenes de la ONU sobre cambio climático

La desaparición de un glaciar en Islandia, un hecho que se mantuvo como tendencia en redes sociales durante 48 horas; los incendios en la Amazonia brasileña y boliviana; y la confirmación de que el mes que pasó marcó un nuevo pico histórico de la temperatura mundial son solo algunas de las noticias de tinte climático de los últimos 10 días. Y no hacen más que demostrar que los cientos de miles de jóvenes que se movilizan alrededor del mundo reclamando por acciones políticas para lidiar con la crisis climática tienen razón.

Bruno Rodríguez tiene 19 años y es parte de este colectivo y acaba de ser premiado por las Naciones Unidas para participar de la primera cumbre de Jóvenes (Youth Climate Summit) el 21 de septiembre en medio del encuentro anual que celebra la Secretaría General de la entidad.

Bruno es uno de los 100 jóvenes que fueron seleccionados entre 7.000 aplicantes para asistir con "Green Tickets" (Tickets verdes, carbono neutral) a este evento que reunirá a jóvenes activistas, empresarios e innovadores de todo el mundo comprometidos con la lucha contra la crisis climática.



"Estoy muy entusiasmado. Se trata del primer paso simbólico que realiza la comunidad internacional pero creemos que es muy importante poder participar. De los 100 chicos que participaron de esta beca, 13 son latinoamericanos y yo, el único argentino. La idea es llevar una propuesta como región para que se entienda qué es lo que pasa en nuestros países", le explica a Infobae Rodríguez, quién es parte de la agrupación Jóvenes por el Clima de Argentina.

Los ganadores de la beca que recibió Bruno contarán con financiamiento para participar cumbre en Nueva York. Sus viajes deberán ser neutrales en sus emisiones de carbono, en la mayor medida posible.

Bruno empezó a preocuparse por la crisis climática hace tiempo, pero su día a día cambió para siempre hace un año. Este estudiante de la UBA, que se debate entre Derecho y Ciencia Política, se unió a amigos y otros adolescentes que comenzaron a observar como Greta Thunberg comenzó a organizar paros escolares los viernes con el objetivo de pedirle a los adultos algo que no parece difícil: "No nos mientan más" y hagan algo para proteger el planeta.



Greta Thunberg y Bruno se conocerán en Nueva York. "Esto empezó en Europa, pero entendemos que tiene que existir una expresión local que muestre la realidad de América Latina. La crisis climática es un tema de derechos humanos y justicia social.", no se cansa de repetir este chico. Y en este corto tiempo tuvo unos meses bastante ocupados.

A pesar de la casi total ausencia de la presencia de la crisis climática en la agenda política local, Rodríguez visitó junto a jóvenes de otras agrupaciones -como Aclimatando y Fridays for Future Argentina- a distintos senadores nacionales, despacho por despacho.

Consiguieron algo que parecía imposible: lograron que se declare por unanimidad la emergencia climática. "Costó, pero esperamos hasta que se habilitó el debate en el Parlamento y fue aprobado por la totalidad de los senadores", contó. Y cree que es posible que Diputados también ponga un ojo en el tema, lo que pueda derivar en una norma nacional sobre cambio climático.

En términos internacionales, uno de los reclamos que los jóvenes le plantearán a los gobiernos de América Latina tiene que ver con la aplicación del Acuerdo de Escazú, firmado por la mayoría de los países del Cono Sur, excepto Chile. "Se trata del acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Pretendemos que se cumpla en los países que firmaron y que se firme en donde no lo hicieron", sostiene Bruno en referencia al país trasandino que impulsó ese convenio y que, además, será sede de la próximo cumbre mundial del clima las dos primeras semanas de diciembre.

Bruno va a viajar una semana a Nueva York. Es la primera vez que irá a los Estados Unidos pero dice que no puede quedarse mucho tiempo: "Hay varias cosas para hacer acá, no me puedo quedar mucho", asegura, aunque no oculta la gran expectativa que le genera este encuentro mundial.



La semana del 20 al 27 de septiembre será particularmente movida para los chicos. Es que en el primer y último día están anunciados paros juveniles liderados por Greta en Nueva York pero que, se espera, tendrán repercusión en otros países. La joven sueca se encuentra en el octavo día de su travesía a través del Atlántico en un pequeño barco para no generar emisiones contaminantes.

Los jóvenes revivieron el alicaído proceso del Acuerdo de París, firmado a fines de 2015 y es por eso que la ONU alienta a los jóvenes que no pueden asistir en persona a participar en la campaña "My Future, Our Planet" ("Mi Futuro, Nuestro Planeta") compartiendo un video selfie en Twitter o Instagram con la frase "Youth #ClimateAction Summit", indicando qué acciones ya están llevando a cabo para combatir el cambio climático y pidiendo a sus líderes que implementen medidas climáticas ahora.

