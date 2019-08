El ex actor de Floricienta, Nicolás Maiques confesó su trastorno alimenticio: “me detestaba”

Luego de separarse de su pareja, el ex actor de Floricienta Nicolás Maiques atravesó un duro momento. Durante una reciente entrevista confesó que sufrió trastorno alimenticio y llegó a inventar una dieta escasa en nutrientes. Tras su recuperación, reflexionó sobre su pasado y la aceptación.

Maiques de 38 años trabajó en series como Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta. Desde chico inició en la actuación donde se destaca por su simpatía y esfuerzo. En declaraciones a revista Pronto, el joven reveló sus inseguridades en torno a su aspecto físico.

Si bien logró superar su trastorno alimenticio, el actor indicó que a través de las redes sociales recibe constantes comentarios en torno a su peso. “Me dicen de todo, que me falta polenta, que mis piernas no tienen carne…Entiendo que a veces no lo hacen con mala intención, que me ven flaco y me aconsejan que coma, pero llega un momento en que me molesta”, resaltó.

Por tal motivo, el ex actor de Floricienta reconoció que de niño nunca sentía apetito de manera que sus padres lo obligaban a comer bajo la excusa de que “iba a sufrir anemia”. De modo que “durante muchos años comí con la presión de no enfermarme”, planteó.

Sin embargo, hace 10 años la situación se tornó más compleja cuando enfrentó la separación de una pareja. En ese momento, “empecé a comer de más por la ansiedad. Me levantaba a la madrugada y me bajaba un paquete de galletitas. Pasé de pesar 50 a 57 kilos”, reconoció Maiques

Además, el ex actor de Floricienta sostuvo que “por más que parezca poco, 50 kilos es un buen peso para mí porque tengo una contextura pequeña. Con siete kilos de más no estaba gordo pero me veía muy cachetón, ¡sentía que era un medallón de pollo! Me sentía incómodo, horrible, me detestaba”.

Ante dicha percepción de su cuerpo, reveló que se sometió a una insólita dieta para bajar de peso. “Me puse a hacer una dieta que era un horror, la inventé yo por desesperación. Comí solo gelatina durante dos semanas, ¡una locura!”, reveló.

La desesperación por el peso llegó al punto en que empezó a pesarse cinco veces al día. Al reconocer el trastorno buscó ayuda psicológica como así también de una nutricionista por lo que “fui trabajando el aceptarme a mí mismo. Ya sé que no es tan grave engordar, pero me llevó un tiempo”.