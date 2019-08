La noche que “echó” a Jaime Durán Barba, el “dólar Alberto Fernández” y otras frases de Elisa Carrió

"El día que me lo presentaron en 2015, en Córdoba, me dijo: 'soy Durán Barba', y yo le dije: 'Usted salga de aquí', porque me parece un horror y más teñido. El otro día, cuando ingresé al salón (se refiere al búnker de Cambiemos), donde iba a venir el presidente —y el presidente quería hablar conmigo— yo lo eché. Dije: 'Yo delante de este ecuatoriano no hablo. Delante de Duran Barba no hablo".

Las declaraciones son de Elisa Carrió ante Ya Somos Grandes (TN), donde afirmó que el dólar a $60 es el "dólar Alberto Fernández" y que ella hubiese desdobablado las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal perdió por 17 puntos frente a Kicillof.

Y añadió: "Voy a hacer lo que el Presidente quiera y en cuanto él quiera. Voy a continuar con mi estrategia por la República independientemente de lo que diga Duran Barba".

​Para Carrió "el orden de este país no es La Cámpora, sino Mauricio Macri" y apuntó que el dólar a a $60 es "el dólar Alberto Fernández y Techint. Lo clavó en $60 que era lo que pedía el establishmet". La referente de la Coalición Cívica hizo referente así a las declaraciones de Alberto F. cuando dijo que el dólar, en ese valor, era razonable. Este jueves la divisa minorista cerró en $ 57,237.

La diputada consideró que la derrota de María Eugenia Vidal, en la PBA, es "una injusticia brutal". "Ella está dando su vida por la Provincia y la dejan sola". Antes la consulta de quién la había dejado sola respondió que "el pueblo" aunque se diferenció de la estrategia del Gobierno: "Compartía que una victoria de ella en la Provincia apuntalaba la de Macri, pero esa no era la posición de Duran Barba. Ya pasó".

Finalmente, dijo que "esta Nación no va a tener futuro si no baja los impuestos" y cerró:" Si ellos ganan yo puedo ir presa, ya lo sé, esa es la venganza de ellos".

