Hernán Lacunza: "Que los gobernadores digan si no quieren que bajen los impuestos"

El ministro de Economía, Hernán Lacunza, cuestionó los reclamos de los gobernadores sobre las medidas económicas de "alivio" implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional y pidió "que digan si no quieren que bajen los impuestos porque no quieren perder recursos". El descontento de los mandatarios provinciales se divide por un lado en relación a la quita del IVA de los alimentos de la canasta básica y la suba del mínimo no imponible de Ganancias, y por otro lado las provincias petroleras cuestionaron el congelamiento de combustibles.

"La rebaja de impuestos de IVA y Ganancias hay que comprender que no son recursos exclusivamente nacionales", explicó Lacunza en diálogo con Va de Vuelta por radio Nacional. Y agregó que "cuando suben los impuestos el gobierno toma el costo político y los beneficios se coparticipan, ahora cuando se toma la decisión para aliviar el bolsillo de los argentinos, cuando bajan, también se coparticipan", precisó.

En un documento firmado por 18 mandatarios provinciales criticaron que desde Casa Rosada se haya tomado la decisión económica "de manera inconsulta y unilateral". Anticiparon que si no hay marcha atrás con los anuncios elevarán el reclamo a la Justicia.

En ese sentido criticó la postura de los gobernadores y cargó contra ellos: "Deberían decir 'no quiero que bajen los impuestos porque no quiero perder recursos', que digan 'no quiero que bajen los impuestos porque no quiero aliviar a la población'", enfatizó.

El titular de la cartera de Hacienda les reclamó a los mandatarios provinciales "responder por sus dichos". "Cada uno tiene que calibrar bien sus cuentas", manifestó.

Lacunza habló también de la reunión que mantuvo con los referentes económicos de Alberto Fernández: Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, a la que calificó como "positiva". "No hay que poner en juego la estabilidad, depende de lo que haga el Gobierno y también de lo que digan los candidatos, muchas veces los inversores y los ahorristas miran al futuro", expresó en relación al contexto electoral y solicitó "ser prudentes, proponer plataformas pero sin generar fantasmas innecesarios".

Al respecto de la relación de Mauricio Macri y Alberto Fernández tras las elecciones Primarias del 11 de agosto, el flamante ministro declaró: "No hay cogobierno, no corresponde". "Tanto los funcionarios como los candidatos debemos comportarnos como hombres de Estado sabiendo que tenemos responsabilidades sobre los ciudadanos".

"Hay que priorizar el bienestar de la población por encima de lo que nos gustaría que fuera la política económica", concluyó.

