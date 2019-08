La emotiva frase de Bautista que ayudó a Benjamín Vicuña a salir adelante tras la muerte de Blanca

A pesar de los fuertes rumores que auguraban una separación, Benjamín Vicuña dejó en claro que su relación con la China Suárez está más fuerte que nunca. “Me caso para celebrar la vida”, aseguró el actor de “Argentina, Tierra de Amor y Venganza” en la última edición de Revista Caras.

El actor que interpreta a Torcuato Ferreyra en la ficción de El Trece no sólo dio una interesante entrevista al medio contando los detalles de su futura boda sino que también habló de Blanca, la hija que tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain. A siete años de su muerte, Benjamín Vicuña reveló en qué momento comenzó a recuperarse de este duelo.

Según contó el actor chileno, fueron dos personas las que lo empujaron a seguir adelante pese a todo: “Mi madre me dijo un día, ‘tiene el derecho y el deber de ser feliz’… y otra tarde, mi hijo mayor, Bauti”, contó el padre de Bautista, Benicio, Beltrán y Magnolia (fruto de su relación con la China Suárez).

“Me manifestó: ‘Ella está en el cielo y con nosotros’, y así lo sentí. Es bonito cuando algo tan doloroso puede ser tu inspiración de vida. Blanca sigue siendo lo más sagrado para mí, junto a mis otros hijos”, aseguró Benjamín Vicuña en la última edición de Revista Caras.

Además, contó cómo convive con la ausencia de Blanca y como lo lleva con sus hijos. “Ven un papá frágil que puede llorar y también honrar con su vida la memoria de su hija”, contó el actor de “Argentina, Tierra de Amor y Venganza”.

Estoy lejos de querer ser un superhéroe para ellos. Les respondo con todo el amor posible y las herramientas que tengo… La pienso con una sonrisa… Ellos ven cómo un gran dolor puede ser una inspiración”, agregó Benjamín Vicuña.

“La recuerdo todos los días, todo el tiempo… No tanto en la nostalgia ya que no es muy constructiva. La recuerdo viendo a mis hijos; en sus risas; sus canciones; sus juegos. Está permanentemente al lado mío. Pensarla así también es una forma muy potente de no tenerle miedo a la muerte”, cerró el actor chileno.