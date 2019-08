La cartelera de Netflix para septiembre, entre nuevas series y nuevas temporadas

A pocos días del comienzo de septiembre, Netflix dio a conocer las novedades para el próximo mes. Entre las series se destacan “The Politician“, la primera producción de Ryan Murphy para la plataforma de streaming, y el estreno de la cuarta y última temporada de “The Good Place”.

También regresa a Netflix la serie “Grey’s Anatomy” con su temporada 15, donde Meredith vuelve a abrirse al amor, mientras los médicos del Grey Sloan lidian con las complicaciones de sus relaciones, con caras nuevas y con nuevas revelaciones.

Para las fanáticos de la abogada Annalise se estrena la 5 temporada de “How to Get Away with Murder”. El 27 de septiembre Netflix estrena la cuarta temporada de “Vis vis” donde la cárcel tiene una nueva reclusa. Zulema se reencuentra con un familiar y Sole recibe una noticia que le cambia la vida.

Otra de las series mas esperadas es “Elite”. El 6 de septiembre estará disponible para ver en Netflix la segunda parte de la serie de adolescentes donde se intentara resolver el el asesinato de una compañera.

Ademas el 27 de septiembre se viene la tercera parte de la serie argentina “El Marginal” donde un ex policía infiltrado intenta desbaratar una banda que opera desde la cárcel, pero antes deberá manejar los códigos del inframundo para sobrevivir.

Entre las películas que estrenara Netflix estarán algunos clásicos como “Chicas Pesadas” y “Dirty Dancing” donde una joven de 17 años se enamora de un instructor de baile mientras pasa un verano en familia en las montañas Catskill.

Además estarán disponibles la película “Capitán América y el soldado de invierno” y “Cincuenta Sombras más Oscuras”, donde Anastasia se embarca en una carrera editorial, mientras Christian renegocia los términos de su relación.

Por el lado de documentales y especiales el 20 de septiembre se estrena “Bill Gates bajo la lupa”, donde el cofundador de Microsoft, se sincera sobre su infancia, su trayectoria y su pasión por mejorar las vidas de las personas en países en vías de desarrollo.

Para los mas chicos estará disponible en Netflix “Buscando a Dory”, “Cars” y “My Little Pony: La magia de la amistad”.