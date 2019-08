Gómez Centurión definió a quién le dará su voto en caso de ballotage

El candidato a presidente por el Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, quien quiere consolidarse como “el voto celeste”, aseguró: “Si hay ballotage, voto al que se comprometa a garantizar que va a vetar la ley de aborto”. Al mismo tiempo, el exmilitar carapintada ratificó su “oposición a la ideología de género” y afirmó tener “un montón de condimentos culturales”.

Más de 642.000 votos, por los cuales alcanzó el 2,64%, evidenciaron el respaldo al aspirante a la presidencia que se presentó bajo los eslongan de campaña “Mano dura contra los delincuentes y contra quienes los defendieron durante estos años”, “No al asesinato de seres humanos indefensos” y “Sin familia, no hay patria. No a la ideología de género #SíALaVida”.

Ahora, de cara a las elecciones generales de octubre, Gómez Centurión quiere consolidarse como “el voto celeste”, al cual “se lo identifica masivamente con la temática del aborto pero tiene un montón de condimentos culturales, como la oposición a la ideología del género, un proyecto nacional y otros condimentos con impactos muy fuertes”.

Tras asegurar que cuenta con apoyo “sobre todo en el Interior” y que “cruzás la General Paz y automáticamente cambia el sistema de valores”, el excombatiente de Malvinas contó a quién destinaría sus votos en caso de una decisión definitiva entre dos postulantes: “Si hay un ballotage, voto al candidato que se comprometa a garantizar que va a vetar la ley del aborto”.

Igualmente, en diálogo con el noticiero central “PM”, del canal LN+, acentuó sus diferencias con el Frente de Todos: “Nosotros somos el único voto con identidad fuerte que va a ser la oposición a lo que viene del kirchnerismo, que será revancha, liberación de personas condenadas con juicios por temas de corrupción clarísimos y un chavismo degradado”.

Sobre la interrupción voluntaria del embarazo, por la cual “se separó del Gobierno Nacional”, había manifestado días atrás: “Para mí no puede haber debate sobre algo que es inconstitucional, no se puede debatir sobre la muerte de las personas. No tenía sentido pelearla desde adentro, por eso decidí salir de mi rol en el Banco Nación”.

En esa entrevista brindada al programa televisivo “Intratables”, Gómez Centurión respaldó el “2×1” a represores condenados por delitos de lesa humanidad ya que “es legal y corresponde a todo procesado”. Asimismo, negó que haya 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar: “Yo me baso en la información oficial y creo que son 7.600 y pico“.

