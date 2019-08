Bertone le respondió al oficialismo: “Nos hacen compartir costos fiscales sin una compensación”

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone estuvo en el programa radial ‘Mañana Sylvestre’ y cuestionó las declaraciones del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, respecto a las medidas que impulsó el Gobierno para paliar la devaluación, luego de las elecciones primarias. “En el medio del clima electoral cuando toma todo este tipo de medidas inconsultas, de manera unilateral, sin tener en cuanta de donde salen esos recursos para afrontar las medias, nos hace compartir esos costos fiscales sin una compensación”, advirtió.

“El ministro dijo que los gobernadores digamos claramente que queremos afectar a la gente, sino se baja el IVA y la verdad que nadie quiere afectar a la gente, sabemos la grave situación económica que atraviesa la sociedad”, remarcó Bertone, demostrando su indignación. “No me imagine que un ministro que asuma en el medio de una situación como la que está el país haya hecho esas declaraciones a un grupo de gobernadores”, criticó.

En este sentido, planteó que los gobernadores han sido siempre responsables, a pesar de las críticas porque siempre garantizaron la gobernabilidad del presidente de la nación. “Hemos firmado la reforma tributaria y el consenso fiscal. Desde ahí empezó el problema porque ahí se modifica la coparticipación de los impuestos nacionales, respecto del impuesto a las ganancias y el impuesto a los débitos y créditos, y el llamado impuesto al cheque”, enumeró.

Estas medidas hicieron que el 100 por ciento del impuesto a las ganancias y de impuesto al cheque se destine al presupuesto de la Nación, mermando la recaudación de las provincias, comprometiendo así a los ciudadanos argentinos. “Nosotros asumimos eso y asumimos que íbamos a tener perjuicio porque también sabemos que el Ejecutivo no tiene autorizaciones para subir impuestos, no la tiene, pero quizás sí la tiene para bajarlos”, explicó.

Por otro lado, no pudo dejar pasar las críticas que recibieron los gobernadores argentinos de parte de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. “A mi casi me resulta graciosa. Hago expresiones porque defiendo los intereses de mi gente, de mi provincia”, declaró contundentemente Bertone. Además, manifestó que Fernando Iglesias, diputado de Cambiemos también cuestiona todas sus opiniones. “Es una persona que está llena de odio, porque uno puede tener una discusión, tener diferencias ideológicas, yo las tengo, pero el respeto uno no lo pierde nunca”, describió.

La quita del IVA a los productos de la canasta básica les representará a las provincias una baja importante en sus recaudaciones. “Por decirles Córdoba 2535 millones, santa fe 2535 millones en el impacto de IVA y ganancias. En nuestro caso, el congelamiento del precio del petróleo y ganancias son unos 430 millones, cuando ya perdiste 600 millones de la soja, cuando me he esforzado en bajar los impuestos. Todas las provincias bajamos los impuestos en el pacto fiscal”, detalló.

En este punto se preguntó: “¿Cómo saco recursos de una crisis, cuando ellos jamás hablan de cómo vamos a hacer para generar más puestos de trabajo? ¿Cómo vamos a generar más exportaciones?”. Según su postura, el Gobierno nacional siempre está viendo medidas paliativas o de reducción para afectar a alguien. “Pero, ¿cuál es la resolución definitiva para la gente que la está pasando mal?”, cuestionó.

Finalmente, Bertone planteó que estas medidas son cortoplacistas y no se está previendo qué pasará cuando se concluya el plazo de estas medidas que impulsó el Gobierno por 91 días. “Cuando levanten eso, ¿qué va a pasar el día 120, 121 cuando terminen?”, volvió a resaltar. Acto seguido arremetió contra el presidente de la Nación y su Gabinete: “Así como dijo estoy enojado con todos los argentinos, ahora estoy enojado con todos los gobernadores de los distritos en donde ellos no ganaron”.

Con información de www.elintransigente.com