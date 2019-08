Miguel Angel Pichetto: “Las provincias están yendo en contra de la gente”

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, defendió las medidas económicas que tomó el presidente y su compañero de fórmula, Mauricio Macri, luego de las PASO y criticó la negativa de las provincias. "Se enojan cuando en realidad es la gente la que está en juego", apuntó.

"El bolsillo pesa. Ahora se tomaron medidas que van en alivio de los sectores más afectados. Se levantó el piso de Ganancias, se liberó el IVA a los productos básicos de la canasta familiar. Las provincias van en contra de la gente. Muchas de esas medidas que el Gobierno ha tomado, las planteaba el candidato a presidente y ahora que las toma, las provincias se enojan cuando en realidad es la gente la que está en juego", expresó en diálogo con el programa La Roca, de TN.

"Creo que los gobernadores repensaron el discurso y no fueron tan duros. Dijeron 'no nos comunicaron, vamos a ir a la Corte'. La realidad es que las medidas son correctas porque van dirigidas a los sectores mas afectados. El presidente también juega este juego: el desafio de mantener el poder. Analizó el resultado y dio respuestas", agregó.

Señaló que "el primer desafio de Macri es que el proceso electoral no impacte sobre la gente como colocar un freno al dólar que es un problema del supermercado". Y añadió que "la economia es bimonetaria, nos guste o no" y que "es la historia argentina de los últimos 80 años".

"El poder del presidente es directamente proporcional a la economía. Si se diluye el poder presidencial se debilita la economía. Hasta octubre hay tiempo para reflexionar el voto", consideró Pichetto.

Otras frases

Errores políticos

"El componente del voto tiene un mensaje de sectores fundamentalmente de clase media, trabajadores que fueron impactados por las devaluaciones de abril y agosto de 2018. Eso no fue visto en el proceso de las encuestas y el voto tiene un sentido de reclamo de ese sector. El voto siempre es un mensaje. Algunos decidieron castigar al gobierno via minoritarias, como (José Luis) Espert. O el voto a (Juan José) Gómez Centurión que tiene que ver con el tema del aborto. Eso estaba ahí, no se pudo observar tal vez y fue la decisión de esta PASO que tiene una fuerte anomalía". Peronismo

La elección del peronismo

"Si uno analiza en términos de sumatoria, el espacio de (Daniel) Scioli y (Sergio) Massa en 2015, los dos sumaban el 59 por ciento de los votos. Les diría que han perdido votos: si tomamos numéricos sacaron el 47. La matemática no suma a la política, es un arte completo, 2+2 no es 4. Va a haber un reacomodamiento del proceso electoral de cara a octubre. Hay gente que le parece que fue un exceso esto y doce 'no podemos volver abrir una puerta para que vengan las opciones más ligadas a componentes autoritarios'".

La figura "oculta de Cristina"

"Detrás de un Alberto Fernández moderado, está la ex presidenta y La Cámpora. Les cuesta mantener la cohesión o mantenerse en silencio. En TODOS no lograron una construcción política homogénea sobre la dictadura de Venezuela. Están ocurriendo hechos que tienen que llamar a la reflexión más alla de la forma y el estilo del candidato tienen un voto que se expresara claramente en la figura de la vicepresidenta generaría un rechazo. Esa candidatura (CFK) está oculta".

Con información de www.clarin.com