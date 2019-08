El peronismo va a la Corte Suprema y al Congreso contra las medidas de Mauricio Macri

La relación de los gobernadores peronistas con Nación se sigue tensando tras las medidas económicas tomadas por el presidente Mauricio Macri que impactan en las arcas provinciales.

La elevación del piso del Impuesto a las Ganancias, la eliminación del IVA de los alimentos de la canasta básica tienen un impacto aproximado de $50 mil millones de pesos, según calculan en el Gobierno.

Los gobernadores, en tanto, habían evaluado a través de la Comisión Federal de Impuestos que solo sus distritos perderán $29 mil millones y otros $ 20 mil millones, en concepto de seguridad social, adelantos del Tesoro Nacional, transferencias de Nación y otras automáticas de la AFIP.

Después de la reunión del último miércoles en el CFI (Consejo Federal de Inversiones), los mandatarios provinciales decidieron que, de no tener respuesta este viernes, irían a la Justicia. Así lo confirmó este viernes el mandatario salteño y candidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, quien adelantó que el próximo lunes presentará ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo, al considerar "ilegal" la quita del IVA a los alimentos.

Pero lo que muestra un fuerte grado de cohesión en el peronismo es que senadores del PJ impulsan un proyecto de ley para que el Gobierno compense con una partida especial la reducción de fondos coparticipables.

Un grupo de senadores del PJ -encabezado por el cordobés Carlos Caserio y acompañado por el catamarqueño Dalmacio Mera y el chubutense Alfredo Luenzo-, presentó un proyecto de ley para que las rebajas del IVA y el Impuesto a las Ganancias "no pongan en peligro el pago de sueldos y de otros servicios esenciales ya previstos por las provincias".​

Los mandatarios pretenden que Nación implemente una partida presupuestaria especial de $ 40.000 millones para compensar a las provincias.​

​“El Gobierno nacional tomó medidas sin consultar a los gobernadores, violando el pacto fiscal que él mismo promovió y poniendo en riesgo la economía de las provincias”, advirtió Mera.

El dato político es que la presentación de los senadores es orientada por el cordobés Carlos Caserio, referente del peronismo cordobés y hasta hace poco hombre de confianza del gobernador Juan Schiaretti.

Si bien en la actualidad los dirigentes están distanciados por diferencias en el armado político, Schiaretti está de acuerdo con el planteo del senador. Le manifestó su preocupación a Alberto Fernández, por el impacto de las medidas. "Córdoba está sufriendo porque esta cayendo la recaudación. El gobierno nacional debe de obras 10 mil millones de pesos y no se los paga. Córdoba tiene una deuda de más de 800 millones de dólares y recauda en pesos", explicaron cerca de Caserio.

En tanto, el gobernador Urtubey anunció que irá a la Corte por este tema. "Más allá de la justicia o no de la medida, el Gobierno nacional lo tiene que hacer con sus recursos y no con los que no le son propios, y eso es lo que les estamos diciendo las provincias a la Nación", planteó.

El compañero de fórmula de Roberto Lavagna precisó que con la eliminación del IVA a los alimentos, Salta perderá $1.200 millones.

En el Gobierno ponen en duda los cuestionamientos de los gobernadores. En el plano técnico aseguran que será necesario esperar hasta septiembre y octubre para revisar la recaudación y recuerdan que desde la Nación devolvieron recursos por coparticipación por $200 mil millones durante el mandato de Macri

Varios gobernadores, en tanto, argumentan que debieron hacerse cargo de los subsidios de transporte y de energía.

En el plano político, los principales referentes del oficialismo cuestionan a los gobernadores, porque la eliminación del IVA de la canasta básica figura en la plataforma presidencial del Frente de Todos.

El Presidente, los gobernadores radicales, la líder de la CC, Elisa Carrió, el candidato a vice Miguel Pichetto y el ministro de Producción Dante Sica, entre otros, enfatizaron la contradicción de los máximos dirigentes del PJ. "Que digan si no quieren bajar los impuestos", sostuvo el flamante titular de Hacienda Hernán Lacunza en declaraciones a radio Nacional.

Durante el seminario Democracia y Desarrollo organizado por Clarín en el Malba, Macri incluso repasó la plataforma de Alberto Fernández, que incluye la medida que la oposición ahora cuestiona.

El candidato más votado en las PASO volvió a cuestionar las medidas anunciadas por el Presidente este viernes, en Mendoza. "Dijimos que la eliminación del IVA no era la solución porque no era seguro que el descuento llegue al bolsillo de la gente", sostuvo Fernández al compartir un artículo de este diario sobre las variaciones de precios.

Con información de www.clarin.com