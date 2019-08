Herme Juárez habría aportado a la campaña de Omar Perotti

El sindicalista portuario detenido, Herme Juárez, habría colaborado económicamente en la campaña electoral del gobernador electo, Omar Perotti, con quien mantenía un aceitado vínculo. De hecho, desde su entorno buscaban colocar funcionarios provinciales para monopolizar la actividad portuaria.

Esto se desprende de las transcripciones de las escuchas telefónicas que integran la investigación iniciada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por la cual Juárez se encuentra procesado por asociación ilícita, coacción, fraude y lavado de dinero.

La causa por la que cayó Herme Juárez ya tiene una decena de detenidos

Una de las escuchas data del 12 de junio, cuando el gerente de la cooperativa portuaria, Daniel Badía, habló con el abogado Ramón Jerez. “En este momento (Juárez) debería aprovechar y meter a alguno de ustedes en la dirección de Puertos de la Provincia y armar una legislación para encorsetar el ingreso de otras empresas”,dijo.

“Perotti me quería dar participación a mí en esto, me dio su teléfono, me dijo que lo llamara pero Herme no me habilita”,agregó de acuerdo a los audios difundidos por Punto Biz. En otra conversación, se menciona un aporte a la campaña del rafaelino, así como también a la del senador departamental de San Lorenzo, el justicialista Armando Traferri.

Juárez, un sindicalista que tuvo fotos con todos los políticos

También las escuchas involucran a un referente del Frente Progresista como Leonardo Raimundo, quien el 23 de abril pasado habló directamente con el sindicalista para alertarlo de que un grupo de concejales de San Lorenzo quería quitarle la garita de seguridad de la esquina de su casa.

A la vez, le aclaró que los ediles de su bloque votarían en contra. A cambio, Juárez pidió a sus colaboradores que les “preparen muchachos” para salir a recorrer barrios en la campaña de Raimundo.