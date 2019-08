Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, afirmó que en la Argentina existe un “proceso de dolarización de los ahorristas que viene desde hace meses”, que según él “no arrancó con el resultado de las PASO” del 11 de agosto. “Lo que subió fue el retiro de dólares. El 12 de agosto hubo un salto significativo y después se tranquilizó. El martes último (20 de agosto), tras el feriado, hubo un pequeño pico y después se volvió a tranquilizar”, analizó.

“Si bien algunos depositantes retiraron sus dólares de las entidades, esto no está en niveles muy distintos a los de junio y julio. Realmente en la Argentina hay un proceso de dolarización desde hace varios meses. El argentino ha vivido situaciones de inestabilidad y tiene la memoria de corralito y cepo“, remarcó el titular del mayor banco del país en una entrevista con radio Metro.

“Por esa memoria hay una conducta de los depositantes, pero no desde hace dos semanas sino desde hace meses. Los depósitos están estabilizados o cayendo un poco. Por otro lado hay tasas más atractivas y van a plazos fijos. Hay gente que está aprovechando las tasas que sin ninguna duda son muy altas. Parecería que ya llevamos varios días en los que estamos vendiendo menos dólares. El jueves el Banco Central prácticamente no vendió nada”, explicó.

Asimismo, González Fraga sostuvo: “El mercado de bonos también bajó un poquito el riesgo país, aunque todavía está muy alto. No me atrevo a decir que está todo solucionado porque se está en un escenario de incertidumbre electoral. El mercado financiero está muy sensible a cualquier tipo de noticia que lo pueda alterar, principalmente frente a lo que puede decir Alberto Fernández, que parece el candidato (presidencial) con más chances de ganar las elecciones”.

“Entre el 70% y el 80% de los inversores estima que Alberto Fernández será electo presidente en octubre”, afirmó hace unos días un estudio de la compañía Balanz, que además alertó por una importante disparada del dólar y una baja en los precios de los bonos. “Golpe de KO para (Mauricio) Macri en las PASO. La inquietud ahora no es quién será presidente, sino qué escenario imaginan los inversores para Fernández”, agregó.

“Incluso el mejor escenario es difícil para que Mauricio Macri dé vuelta el resultado. Considerando este panorama, se espera al menos un 20% de caída en bonos y no convalidaríamos un precio mayor a 55 dólares. Además, el escenario base continúa siendo el mismo, con bonos medios y largos entre 40 y 50 dólares”, resaltó la investigación privada de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo.

“Balanz decidió no convalidar precios por encima de 60 dólares hasta entender la estrategia del Banco Central desde ahora hasta las elecciones del 27 de octubre próximo. Para el tipo de cambio, se mantuvo la estimación de 70 pesos para el escenario de Fernández, cercano a lo que parece ser el consenso entre los inversores”, precisó en aquel momento el reporte distribuido a la prensa.

