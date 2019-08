La autocrítica de Marcos Peña: “Nos faltó más territorio, más calle, más militancia”

Tras la derrota de Juntos por el Cambio en las PASO del 11 de agosto, Marcos Peña estuvo más que nunca en boca de todos. Se habló de su responsabilidad en el armado de la campaña y hasta de una supuesta renuncia. Lo cierto es que en las últimas horas rompió el silencio con una fuerte autocrítica sobre lo que pasó en las primarias: "Nos faltó más territorio, más calle, más militancia"

En una entrevista que publicó este domingo el diario La Nación, el funcionario también enfatizó que no cree "ser el único responsable" de la derrota de Juntos por el Cambio: "No me corro, pero como no me creí el dueño de los triunfos, ahora no me creo el único responsable de la elección".

“No tengo dudas de que faltó más territorio, faltó más calle, más militancia de todos, más volver a las fuentes, lo que repercutió negativamente en muchas cosas, entre ellas la fiscalización. Se está corrigiendo. Lo tenemos que hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. El sacudón nos ayudó a recuperar una mística menos cómoda”, remarcó.

Tras la autocrítica, Peña se mostró esperanzado en que el Gobierno puede dar vuelta el resultado en octubre: "No subestimamos la intensidad del mensaje que recibimos, pero tampoco aceptamos que sea un mensaje definitivo", indicó.

Peña remarcó que "se está corrigiendo" cada equivocación cometida de cara a las PASO, que "siempre supimos que era una elección difícil".

En una enumeración sobre las posibles causas de la derrota, el jefe de Gabinete puntualizó que el resultado de las elecciones pude explicarse en parte porque el Gobierno tuvo "un desgaste muy grande" producto de "muchos meses de recesión, caída del salario real y el desgaste que eso produce en los votantes".

"Por eso pongo el foco en lo que viene, creo que estamos a tiempo porque no sentimos que hubo un mensaje de ruptura", subrayó.

"Creo que esa bronca que una parte de los votantes expresaron no lo hicieron convencidos de votar a otras alternativas, sino queriéndonos dar un mensaje", señaló al afirmar que está "convencido de que es parte de un diálogo que continúa" .

En este sentido, agregó: "Ahora, nos reclaman que pongamos el corazón y construyamos un mensaje claro de cuál es la épica, y la épica no puede ser la macro. Eso no se siente. La épica es que podemos ser mejores, nos reclaman un liderazgo más humano, más cerca".

