Alberto Fernández: “Voy a desdolarizar las tarifas”

El candidato a Presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró en la noche de este domingo que ya trabaja en un “gran acuerdo” de cara a su eventual Gobierno tras las elecciones del mes de octubre. “Voy a desdolarizar las tarifas”, aseguró. Además su opinión sobre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

“Hay que estabilizar la economía, necesitamos un plan pero no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué inflación nos van a dejar incluso se anticipa que la pobreza va a llegar al 40%, no sé cuántas reservas hay. No se puede tener la irresponsabilidad de decir, como hizo Macri, que es fácil bajar la inflación porque no es así”, sostuvo Fernández.

En tanto, durante una entrevista en la señal América TV, precisó que en la Argentina “hay que hacer un acuerdo económico social para parar las expectativas, parar la pelota, dejar esta locura y mirar dónde está parado cada uno y hay que bajar la tasa de interés también. Todo esto es producto de lo que hizo Macri, no fue la herencia, esa no es la causa de los problemas”.

Cepo al dólar

“El gran problema de Macri es que quiso salir del cepo sin un plan de estabilización, tenía una inflación de 25 puntos. No se podía salir del cepo así, porque eso significa que no sabes, es desconocer el Estado. Yo hubiera salido del cepo, no así. Lo que Macri hizo fue el arte de la improvisación, fue siempre improvisar y sobre la marcha buscar una solución. Siempre creyeron que el problema inflacionario es monetario y el problema de la inflación no es monetario. Hay que volver a generar consumo. Hay 4 millones de pobres nuevos, lo único que generó Macri fue pobres”.

Tarifas de servicios

En tanto, consultado sobre medidas económicas concretas de la que sería su gestión, Fernández manifestó que “voy a desdolarizar las tarifas” porque desde 2015 “Macri benefició a sus amigos” de las empresas. Además, dijo que “estamos así por cómo salimos del cepo” al tiempo que destacó, sobre el apagón nacional del pasado 16 de junio que “nadie en la historia dejó sin luz a todo el país”.

En el mismo sentido, el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner remarcó que “no hay que subsidiar todo” pero “los subsidios hacían que a nosotros no nos aumenten la luz y el gas pero lo pagaba el Estado y no hay empresa que haya dejado de cobrar lo que le correspondía” mientras añadió que “al trasporte también hay que subsidiarlo”.

Populismo

Además, en referencia a las medidas de tipo populista del Gobierno que integró como Jefe de Gabinete de la Nación, Fernández consideró que “no sé muy bien qué es el populismo y no conozco populismo que haya dejado deuda 0. En todo caso, si se refiere al cómo crece el endeudamiento, Macri sería el primer populista”.

Y agregó que “la deuda total de la Argentina era el 38% del PBI, hoy es el 100%. La deuda en dólares era del 10% del PBI, hoy es del 100%. La deuda se convirtió en fuga no en puentes, caminos ni autopistas. Las obras hechas no fueron deuda y todo lo otro lo dejaron sin hacer. hay que ir al interior y ver lo que le pasa a la gente. Soy muy federal”.

Eliminación del IVA

Sobre sus críticas a la eliminación del IVA para alimentos de la canasta básica, medida que tomó el Gobierno Nacional tras las Primarias, el candidato a Presidente explicó que “no me opuse a la baja del IVA, propusimos la baja del IVA, pero distinguimos dónde y quién lo puede pagar, porque hay mucha gente que sí lo puede pagar”. Y como ejemplo citó a una persona que vive en Puerto Madero y que compra leche en un comercio de Puerto Madero”.

Futuro Gabinete

Fernández, se refirió también a quienes serán parte de su Gabinete, de resultar electo en las elecciones generales de octubre y reitró, como ya lo hizo en anteriores declaraciones a la prensa, que ya piensa en hombres y mujeres que lo puedan acompañar, aunque se reserva los nombres todavía. Además, repitió que será él quien tome la decisión final sobre cada espacio.

En referencia a la versión que indica que la candidata a Vicepresidenta le habría pedido ubicar a los ministros de Justicia, Relaciones Exteriores y el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el exfuncionario kirchnerista dijo que “nunca Cristina (Fernández de Kirchner) me dijo a quién quiere poner”, sin embargo preguntó: “¿Por qué no le voy a pedir opinión? Es mi amiga, la decisión va a ser mía obviamente pero jamás la escuché decir: este sí, este no”.

