“Mi padre es una lacra humana”: Alexander Caniggia contra el Pájaro

Mariana Nannis estuvo el domingo por la noche en el programa de Susana Giménez y realizó durísimas acusaciones contra Claudio Caniggia, su hijo Alexander la apoyó y critico fuertemente a su papá.

La ex pareja del futbolista contó: “No estoy divorciada, Claudio Caniggiasigue siendo mi marido, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Vine acá para salvar a mi marido de la prostitución y la drogadicción. Una vez más lo vine a salvar: ya lo salvé muchas veces en mi vida. Siempre traté de protegerlo y sacar a la gente de su entorno. Lo logré pero llega un momento en el que no podés. Es mucho. Hay mucha gente mala a su alrededor que se aprovechan de él y de su problema de adicción”.

En su relato, Mariana Nannis, acusó al ex futbolista de haberla golpeado, al punto de hacerla perder un embarazo de dos meses y medio: “Ese día se fue y yo me quedé en mi casa con mis hijos. Al día siguiente vino mi masajista y de repente, mientras me hacía el masaje, empecé a sentir las piernas calientes. Cuando me miro estaba llena de sangre y agarré papel higiénico porque tenía una hemorragia. Agarré a Charlotte y nos fuimos a la clínica USP, porque era sábado y mi ginecólogo no atendía. Cuando llegué a la clínica me hicieron esperar, tuve que ir al cuarto piso, me hicieron una ecografía y cuando el médico me vio me dijo que me fuera a mi casa a hacer reposo y que volviera el lunes porque me tenía que hacer un legrado (raspaje)”.





Luego de la nota, fue el propio Alexander Caniggia el que se pronunció en las redes sociales y a través de su cuenta de Twitter, escribió: “Mi padre es un HDP, una lacra humana. Para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres”.

La propia Nannis, había aclarado en el living de Susana que su hijo estaba distanciado del padre desde hace algún tiempo ya: “No quiere hablar más con él”, dijo en referencia a la decisión de Alex.