“En un segundo me cambió la vida”, el recuerdo del Turco Mohamed a 13 años de la muerte de su hijo

El mundial de fútbol de Alemania en 2006 tuvo un cierre trágico para los argentinos cuando se conoció la noticia de la muerte del hijo del turco Mohamed.

Invitado al programa PH Podemos Hablar, el ex futbolista, en ese entonces era técnico de Huracán, recordó ese momento y conmovió a todos con su historia de vida.

“Los que aprendieron a vivir con un dolor”, era la consigna, y por ese lado lo enfocó Andy al preguntarle al turco Mohamed, que se tomó un tiempo para poder contestar.

“Perdí un hijo hace 13 años y es muy difícil vivir con eso, pero bueno… preguntale a otro…”, dijo, y luego de escuchar otros testimonios, juntó coraje y volvió sobre el tema.

“Mi hijo tenía 9 años y quería ir al Mundial de Alemania. Yo era técnico de Huracán y él estaba triste porque perdió Huracán y queria ir al Mundial. Fuimos con mi grupo de amigos, éramos 15, 16… Estuvimos recorriendo Italia, España, éramos 15, 16 amigos, y en Alemania alquilamos dos motorhomes”, recuerda Mohamed.

“Recorrimos todo, íbamos a todos los partidos hasta los Cuartos de final. Fuimos a Berlín, al partido contra Alemania… fueron 35 días increíbles. Él era el único chico entre todos los grandes. Perdió Argentina con Alemania y él lloró muchísimo. Fuimos al hotel y cambiamos los vuelos, y conseguimos para las 11 de la mañana desde Frankfurt. Había que salir a las 4 de la mañana, o salimos ahora y llegamos a las 7. Y yo me animé a manejar a esa hora”, contó el ex futbolista.

“Yo iba manejando con la música de Luis Miguel, a las tres horas, me fui a dormir con mi hijo y otro amigo agarró el volante. Y lo único que recuerdo es un helicóptero, que me estaba llevando al hospital en una camilla”,relata, emocionado. “Nos chocaron de atrás dos chicos, 18 y 19 años. Los pibes venían rápido y nos chocaron de atrás, la motorhome no va a más de 50, 60 kilómetros…”

En medio de la conmoción, el turco Mohamed recuerda: “Cuando hablábamos recién de esto de buscar culpables, nos vinieron a ver un montón de abogados… y yo lo único que quería era a mi hijo y nada más. Cuatro nos accidentamos, cuatro resultaron ilesos. Yo estuve casi 60 días internado, casi pierdo la pierna izquierda, pero es lo de menos. Mi hijo duró cuatro días, lo tuvieron que desenchufar y perdió la vida. Es una situación en la que en un segundo te cambia la vida”, dijo conmoviendo a todos los presentes.

Pero pasaron 13 años, y hoy mira la vida de otra forma: “Estoy intentando soltar ese dolor y creo que casi lo pude transformar en energía positiva, en vivir con mis otros tres hijos, en amar a mis hijos”, explicó, y contó otra vivencia reciente:

“Este año tambien me paso algo increíble. Volví de Europa, tenia que irme afuera de nuevo en diciembre pero yo me quise quedar con mi mamá para pasar mas tiempo con ella, y mi mamá murió el 17 de enero. Ahora miro para atrás y me pregunto para que estuve tanto tiempo afuera, y la tuve a mi mamá tan lejos….Hay poco tiempo de vida, hay que dar luz”, finalizó.