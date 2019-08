Habló la hija de Silvio Oltra, quien murió en el mismo helicóptero que Carlos Menem Jr.: “Si fue un atentado no fue hacia mi papá”

En el programa de Andy Kusnetzoff recibió a nuevos invitados. Ellos fueron Lizy Tagliani, Denise Dumas, el exfutbolista Antonio el turco Mohamed, el relator Gustavo López, el actor Abel Ayala y la modelo Carolina Oltra.

Y como ya es costumbre en PH Podemos Hablar, en el inicio hacen un semicírculo para que los participantes den un paso cuando el conductor propone algo que alguna vez les pasó. Algo que ya varios conocen como “Punto de Encuentro”.

En este caso, cuando fue el turno de Carolina Oltra, Andy no pudo evitar consultarle por el accidente que se vio involucrado su padre. Silvio Oltra era corredor de carreras y cantante. Falleció junto a Carlos Menem Jr. en un helicóptero.

Como bien dijo el conductor, Oltra estaba en el lugar equivocado. “Siempre me preguntan ¿Qué fue? Yo no tengo la respuesta. Es la gran incógnita”, comenzó explicando su hija modelo.

“Dicen que fue un atentado directamente. Pero a mi no me resuelve que me digan fue esto, fue lo otro. Entonces no voy a gastar el poco tiempo de vida que tengo en averiguar algo que en realidad no voy a conseguir lo que quiero que es a mi papá”, fue muy contundente Carolina.

“Con lo cual prefiero gastar mi energía en vivir mi vida, y tratar de ser una buena mamá, y de poner mi energía en otro lado”, explicó la modelo, muy segura. “Y si fue un atentado no fue hacia mi papá”, continuó.

En ese momento Denise Dumas le pregunta si quiere justicia. A lo que responde: “Estuvo el Presiente en su momento. Se abrieron 25 millones de causas. Murieron millones de testigos. Abrieron el cajón del hijo. Yo no tengo ganas de que estén manipulando un cuerpo. Me parece un espanto. La verdad yo prefiero nada chicos, ya está”.