Juana Repetto adelgazó 43 kilos desde su embarazo: secretos y tips de la actriz

Desde ya hace un tiempo que Juana Repetto es panelista en “El Diario de Mariana”. En esta oportunidad fue Gerardo “Tato” Young el que condujo el programa de Mariana Fabbiani.

Actualmente Juana Repetto luce una figura completamente nueva. Adelgazó 43 kilos y se la ve muy feliz con su logro, ya que no le resultó tarea fácil. Tuvo que adoptar un estilo de vida diferente, lejos de los carbohidratos y llena de actividad física.

Junto a Tato y la nutricionista del programa, contó detalladamente cómo fue el proceso de transformación y qué fue lo que la motivó. Siempre apelando al humor y desdramatizando lo vivido, trató de dejar un mensaje a aquellas personas que puedan estar en una situación similar o quieran cambiar su físico.

Algo que la actriz destacó fue que toda transformación corporal debe hacerse de manera controlada y saludable. Y sobre todo que no hay que apelar a los “medicamentos para adelgazar” sino a la buena alimentación y a la actividad física.

“Yo toda la vida tuve sobrepeso, entonces cuando hiciste dieta toda la vida, después sabes lo que hay que hacer”, explicó la actriz, hablando francamente. Todo lo que son harinas, papa, batata, granos y pastas las sacó de su dieta diaria.

“Es verdad que para mí es un mito que con la lactancia bajás de peso, pero yo al principio bajé bastante naturalmente. En un momento estaba en 66 kilos y después estuve como dos meses y así sin darme volví a pesar 71, con mi hijo tomando teta como un marrano”, contó Juana Repetto.

Entonces fue cuando contó cuándo se dio cuenta que tenía que hacer algo con su físico. “En mi último control con el obstetra, me pesé y el chabón me dice ‘99.600’. Le dije: ‘Por favor, no me peso más, yo no quiero ver tres cifras en la balanza’”, contó entre risas, aunque hablaba muy seriamente.

Finalmente, la actriz aceptó que se puso realmente feliz de haber bajado de peso cuando se dio cuenta que uno de los jeans que usaba antes de estar embarazada le entraba. En el piso, junto a Juana, estuvo la nutricionista del programa que iba agregando tips para aquellas personas que también quieran seguir una dieta sana.