Margarita Stolbizer: "La polarización que vivimos es también el resultado de nuestro propio fracaso"

La ex diputada nacional y líder del partido GEN cuestionó la corrupción en el kirchnerismo, los errores del macrismo e hizo una autocrítica respecto a la falta de una tercera opción en estas elecciones

"La polarización que vivimos es también el resultado de nuestro propio fracaso. Se han cometido errores desde lo que podría haber sido un tercer espacio alternativo", sostuvo Margarita Stolbizer al rememorar lo que sucedió con Alternativa Federal cuando Sergio Massa se fue al Frente de Todos, Miguel Ángel Pichetto a Juntos por el Cambio y Roberto Lavagna se lanzó junto con Juan Manuel Urtubey.

En ese sentido, la ex legisladora reflexionó: "La actitud que tomaron tanto Macri como Fernández acentuó la diferencia en favor del candidato de Frente de Todos. Si uno observa, el Presidente se ha ido debilitando a él mismo, con todas sus actitudes posteriores a las PASO. El comportamiento de Alberto Fernández fue superior al esperado".

Stolbizer, en el programa Debo Decir de Luis Novaresio, hizo un análisis de la situación actual del oficialismo: "El Gobierno hizo una muy mala gestión económica en sus dos primeros años, y sin embargo en 2017 ganaron la elección. Se subieron a la soberbia de los ganadores, en estos dos años la declinación vino por ahí, porque ya no les importaba".

A su vez agregó: "Tengo diferencias importantes con el Gobierno a partir de la concepción ideológica; ellos siguen creyendo en esa fracasada teoría del derrame, entonces primero les damos a los de arriba, mientras que nosotros insistimos muchas veces que las inversiones solas no sirven, sino con consumo por abajo".



Por otro lado, la referente del GEN- que participó del living de Novaresio junto con Daniel Lipovetzki, Ofelia Fernández, Ernesto Tenemaum, Pablo Sirvén, Analía Franchin, Juan Leyrado y Naiara Awada- se refirió también a lo que considera la causa del triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las PASO: "Lo más grave del Gobierno era que no registraba y no le importaba lo que estaba pasando, que la gente la estaba pasando mal".

A su vez, Stolbizer se refirió a las causas judiciales que más afectan al presidente Mauricio Macri: "Autopistas del Sol es la demostración de que la Justicia no es independiente ni con el gobierno anterior ni con este. Esta denuncia la hice yo, y hoy está planchada al igual que antes planchaban las causas de los otros".

En esa línea, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fue cuestionada tanto por la ex diputada como por la candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández.

Según Stolbizer, en la Oficina Anticorrupción "pusieron a una persona que no es abogada, cuando la ley que crea la oficina anticorrupción dispone obligatoriamente que el titular debe ser abogado, por lo cual Macri modificó por decreto una ley para poner a una persona que no solamente no era abogada sino que era su amiga, y que iba a rebotar todas las causas que aparecieran contra su gobierno".

Stolbizer también habló de su nuevo libro, Ella miente, Cristina y los dos mil millones de dólares. Consultada por el actor Juan Leyrado respecto a por qué hablaba de crímenes por parte de la ex presidenta Cristina Kirchner cuando no hay condena por parte de la Justicia, la fundadora del GEN afirmó que "CFK lideraba una red de delitos, hay una comprobación muy fuerte por parte de la Justicia sobre una cantidad de denuncias, los jueces en las cuatro causas cuantificaron el daño que en la suma sería 2 mil millones de dólares".

En el tercer bloque del programa en el que participó, Stolbizer sostuvo lo que para ella hace falta para salir de la crisis: "En la Argentina van a cambiar las cosas el día que los que gobiernen sean los que trabajaron toda su vida, los que viven de su trabajo y los que invierten en nuestro país". Y allí arremetió contra Macri y Cristina: "Si seguimos teniendo presidentes que tienen el nivel de riqueza que les impide ver lo que le pasa a la gente común eso no va a pasar. Macri y su familia hicieron su fortuna en las contrataciones con el Estado, lo mismo sucedió con los Kirchner".

