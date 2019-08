Fijan la fecha para el sorteo de los espacios de publicidad para las elecciones generales

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a través de la Dirección Nacional Electoral fijó como fecha del sorteo de asignación de espacios para la publicidad electoral para las agrupaciones políticas que participen de las elecciones nacionales convocadas para el 27 de octubre de 2019, el día 13 de septiembre de 2019 a las 15:00 en la sede de esta administración del Estado.

De esta manera, según la disposición 200 publicada hoy en el Boletín Oficial, a partir del 29 de agosto de 2019, se publicará el listado preliminar de servicios de comunicación audiovisual de cada distrito y de señales de alcance nacional en el sitio web www.argentina.gob.ar/interior/dine/publicidad. Así, las agrupaciones políticas o los titulares de los servicios de comunicación audiovisual podrán realizar observaciones a los listados hasta los 10 días siguientes a la fecha de la publicación.

En este sentido, las observaciones llevadas adelante deberán ser resueltas por ENACOM dentro de los cinco días de interpuestas. Una vez resueltas las observaciones que hayan sido presentadas, se tendrá por definitivo el listado de medios audiovisuales y señales a afectar y Ente deberá notificar a esta Dirección Nacional para su publicación en el sitio web correspondiente.

Asimismo, la medida prevé que las observaciones consistirán en la comunicación a ENACOM de la omisión, incorporación o exclusión de servicios y deberán indicar distrito, razón social, tipo de servicio, frecuencia y toda información que permita su identificación. “Las observaciones deberán ser suscriptas por los apoderados y los responsables técnicos de campaña de las agrupaciones políticas y/o titulares de los servicios de comunicación audiovisual, las que deberán cursarse por correo electrónico a la dirección [email protected]”, aclaran.

De este modo, la norma manifiesta que las publicaciones, comunicaciones y notificaciones relacionadas con el Sistema de Administración de Campañas Electorales (SACE) se llevarán a cabo conforme lo dispuesto por los artículos 3°, 25 y 36 del Decreto N° 1142 del 17 de junio de 2015 y sus modificatorios. En tanto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le corresponde.

En este contexto, las elecciones generales se llevarán adelante el 27 de octubre, luego de que el oficialismo sufriera un fuerte derrota ante la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner del Frente de Todos. Así, el jefe de Gabinete, Marcos Peña aseguró tras la derrota que“faltó más calle, más militancia de todos y fiscalización”. También habló sobre los rumores que señalaban que iba a renunciar y se mostró con esperanza para las elecciones de octubre: “La podemos ganar”.

Tal como publicó El Intransigente, explicó que “como no me creí el dueño de los triunfos, ahora no me creo el único responsable de la elección”, fue uno de los primeros razonamientos que expresó el importantísimo funcionario del Gobierno, quien fue señalado como uno de los principales culpables del fracaso de Juntos por el Cambio en las votaciones primarias. Incluso, su continuidad fue un tema de debate.

Con información de www.elintransigente.com