Gómez Centurión: “El Gobierno armó un monstruo que no pudo manejar”

El candidato a presidente, Juan José Gómez Centurión, estuvo en el programa ‘Intratables’ y manifestó que le gustaría que Mauricio Macri aumente su caudal de votos para que no gane el kirchnerismo. En cuanto a su vaticinio de los resultados electorales dijo: “Creo que en política nunca está todo dicho, creo que hay oportunidades para todo el mundo, creo que los números nunca son definitivos, menos estos números”.

El conductor del programa, Fabián Doman no dejó pasar la oportunidad de resaltar el desempeño que tuvo Gómez Centurión en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y aseguró que esto se debe a las propuestas que impulsó durante su campaña. “Me parece que hay un error conceptual, mucha gente cree que el voto nuestro es un voto del PRO por eso se habla tanto de nuestro voto. El voto nuestro fundamentalmente hoy ustedes miran los números en las provincias, interior y el conurbano está representado claramente por un voto que es peronista, que es cristiano”, analizó el candidato.

A pesar de este comentario, volvió a plantear que su voto, en un eventual ballotage iría dirigido al Frente Juntos por el Cambio, pura y exclusivamente para que se garantice el veto a la ley del aborto, uno de los pilares de su campaña. Por otro lado, habló de la marcha que se desarrolló el sábado en favor del oficialismo, tras la dura derrota que sufrió en las PASO. “Me parece que está bueno que se haga un sábado, que no se corte la ciudad de Buenos Aires un día de semana que es un infierno”, opinó, a pesar de que para él no tuvo ningún significado.

Dejando un poco de lado esta manifestación, Doman le preguntó acerca de sus ideas respecto a la ideología de género. Para Gómez Centurión estos planteos no tienen ningún fundamento, a pesar de que el conductor del programa le comentó que existen muchísimos casos de femicidios en la República Argentina.

A estas ideas le agregó que no está de acuerdo con la ley de identidad de género. “Cada uno tiene el derecho de percibirse como cada uno crea que tiene que percibirse, y es muy respetable, ahora a partir de que el Estado interviene legalizando determinadas formas es una forma de intervención a los derechos de las personas”, explicó. En cuanto al matrimonio igualitario manifestó que no puede modificarse, pero no debería ser estrictamente un matrimonio sino una unión civil, ya que el matrimonio es una cuestión de naturaleza religiosa.

Otro de los temas que trató en el programa fue el balance de la gestión de Mauricio Macri y su derrota en las elecciones primarias. “Creo que hay una sucesión de errores, estratégicos, políticos importantes, me parece que el 2018 el Gobierno toma una agenda que castiga a parte significativa de su electorado, como es la agenda del aborto significativamente, dos después me parece que las elecciones del modelo de la polarización que estableció el gobierno fue un error de arranque”, advirtió.

Finalmente, determinó que la polarización de las elecciones, lejos de favorecer al oficialismo, le dio más fuerza a la oposición. “Sin Cristina en el Gobierno no tenía sentido la candidatura de Macri. Y quien fue el autor de alguna manera de la impunidad de Cristina, fue Pichetto porque fue de alguna manera premiado con la vicepresidencia de la fórmula oficial. Entonces, me parece que el Gobierno armó un monstruo que no pudo manejar”, concluyó.

Con inforamción de www.elintransigente.com