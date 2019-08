Los Concejales "se dan vuelta como medias": Habrá un festival de antenas en la ciudad

El Concejo Municipal de Rafaela habilitó en la mañana de ayer el debate en el recinto al proyecto de ordenanza a partir del cual se flexibilizan las exigencias para que se instalen en la ciudad antenas de telecomunicaciones.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, todos los concejales avalaron el despacho, ya sea con su apoyo explícito o bien tácitamente. Vale aclarar que, aquellos que callaron hoy, podrían votar en contra en la sesión ordinaria del próximo jueves.

El tema había generado un fuerte debate en 2017, cuando vecinos del barrio 17 de Octubre mostraron su preocupación cuando vieron que se instalaba una antena de Telecom cerca de un espacio en donde se practicaban deportes habitualmente. Luego de varias quejas, la Municipalidad dio de baja la habilitación de dicha estructura, dado que entendieron que se estaba construyendo en un lugar que no era el que había recibido el visto bueno. También se adelantó que se modificaría la norma.

El proyecto ingresó hace casi un año al Concejo. En octubre pasado hubo una reunión entre funcionarios del Enacom, del Ejecutivo Municipal, ediles, representantes de la ONG Capivara, Amigos de la Vida y Rosario Alerta antenas, los privados en la colocación de antenas, vecinos del barrio 17 de Octubre, entre otros. Vecinos y ambientalistas plantearon que el texto tiene visos de inconstitucionalidad, dado que viola principios precautorios. Aunque se habían comprometido y pese al tiempo transcurrido, nunca acercaron documentación que certifique sus dichos.

Por su parte, funcionarios de Enacom, indicaron que realizaron mediciones en 2016, dando unos 2 voltios por metro, siendo un número muy bajo del nivel de radiación. Pese al tiempo transcurrido, los datos todavía no están publicados en el sitio https://www.enacom.gob.ar/antenasamigables.

En septiembre del año pasado, cuando subió el proyecto, la por aquel entonces secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo había comentado que "lo que se modifica sustancialmente es en la posibilidad de generar nuevas estructuras, mucho más estéticas y más armónicas con el entorno. Actualmente hay algunas restricciones muy fuertes en cuanto a radios de volcamiento de la antena (NdR: se debía dejar un área para que, en el caso de que se cayera, no dañara construcciones cercanas)”, agregó y completó: “esas estructuras reticuladas se van a poder ubicar fuera de la zona urbana o en áreas de actividad económica. Lo novedoso de esta ordenanza es que se van a permitir un tipo de estructura -que se están utilizando en CABA- que son una especie de monopostes, tipo columna de iluminación, donde incluso van a tener la alternativa de ponerle iluminación e, incluso aprovechar esta instalación de fibra óptica para futura colocación de cámaras”. Nizzo aclaró que “este tipo de estructuras podrían ubicarse en espacios públicos, donde la Municipalidad podría tener mucho más control sobre las mismas. Van a pasar totalmente desapercibidas”. No descartó la posibilidad de instalar estas columnas en cartelería, respetando la normativa. Este tipo de antena, no requerirá de una “zona de volcamiento”, aunque evitarían que se instalen una cerca de la otra.