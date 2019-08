Charlotte Caniggia abrió su corazón sobre la relación de sus padres: “Obviamente los quiero juntos”

Durante el Bailando, Charlotte Caniggia se sinceró respecto a la situación que atraviesa su familia a partir de las denuncias por violencia de género y adicciones de Mariana Nannis contra su ex esposo. Por tal motivo, la mediática reconoció que “la situación es triste”.

Luego de presentar su coreografía de videoclip en el Bailando, Charlotte Caniggia fue consultada por el jurado del certamen sobre su situación familiar. Al respecto, la participante afirmó: “yo estoy bien” y reveló que “hablo con los dos y es una cosa triste, pero tampoco voy a entrar. No voy a decir nada”.

Además, Charlotte Caniggia reconoció que “la situación es triste pero no voy a hablar, menos acá porque no hablo de mi familia”. Consultada por Ángel de Brito sobre el estado en el que se encuentra su mamá, la mediática indicó: “fui y más tarde quizas la vea. Ella está bien”.

A diferencia de los rumores que trascendieron, Charlotte Caniggiareconoció: “yo hablo con los dos” y “no quiero opinar”. A pesar de la negación, Ángel de Brito le preguntó de manera directa: “¿te gustaría que vuelvan a estar juntos?” a lo que ella respondió: “todos los hijos quieren eso, obvio”.

En cuanto a la novia de Claudio Caniggia, la mediática aseguró que no la conoce, “nunca la ví ni me interesa. No me importa”. Entre los rumores que salieron a la luz, también se encuentra el presunto bloqueo de las cuentas bancarias, sin embargo, la participante del Bailando afirmó que “es mentira, se dicen un montón de cosas, algunas son verdades y otras no”.

Por otra parte, Marcelo Tinelli le preguntó a Charlotte Caniggia si Mariana Nannis accedería a participar del programa, y fiel a su estilo divertido y sincero, planteó que “si le pagamos unos pesos por ahí”.

Finalmente, la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia reafirmó: “yo obviamente los quiero juntos”. Por tal motivo, tanto el jurado como el conductor destacaron la actitud de la bailarina debido a su fortaleza para enfrentar la situación.

De hecho, Tinelli sostuvo:”gracias porque más allá de la pelea de tu papá y tu mamá, sos una mina divina que como dijo Flor Peña tenes esa cosa de mujer grande pero niña

esta bueno escucharte hablar y queríamos decirte gracias por estar acá”.