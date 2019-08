El ex yerno de Susana Giménez, Eduardo Celasco, fue denunciado por llevarse a la hija de su pareja

Eduardo Celasco, ex yerno de Susana Giménez, fue denunciado por la ex pareja de su actual novia, por el delito de “sustracción de menores”.

En el año 2011 Mercedes Sarrabayrouse se separó de su pareja, Eduardo Celasco. El matrimonio terminó muy mal, con la hija de Susana Giménez acusándolo de haberla estafado en la división de bienes: “Había una fortuna muy importante y varias propiedades en esta causa judicial que ni Mercedes ni Susana sabían que existían”, explicó el periodista Ángel de Brito.

En las últimas horas el empresario volvió a ser noticia. Es que él y su actual pareja, Florencia Fiorini, acaban de ser denunciados penalmente por el ex marido de ella por el delito de “sustracción de menores”.

En su declaración, Gerónimo Odriozola, ex novio de Fiorini, aseguró que no ve a su hija biológica desde hace dos semanas. El hombre tenía arreglado un sistema de visitas, pero luego de que ella retirara a la niña de la escuela, no supo nada más de la menor.

En diálogo con el portal BigBangNews, su abogada, Martina Raffetto, explicó: “El papá la fue a buscar al colegio y la directora le dijo que la nena no fue más, que se la habían llevado y que no habían pedido pase ni nada, por eso denunciamos una sustracción de menor por parte de Celasco y por parte de la mamá, porque esto ya no es un impedimento de contacto, sino que no sabemos si la nena está bien o está mal, ni cómo está la madre”.