Patricia Bullrich apuntó contra Alberto Fernández y expresó su sospecha

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comentó que “algo pasó” con Alberto Fernández, quien “la semana pasada buscaba moderación y diálogo” y “ahora, sacó un comunicado incendiario”. Ante esto, aseguró: “Cristina (Kirchner) y el kirchnerismo están detrás de la fórmula Fernández-Fernández y ellos tienen el egoísmo de que en la medida que todo esté peor, mejor“.

La desafortunada frase de Alberto Fernández culpando al Gobierno y al FMI por la crisis financiera que azota a nuestro país volvió a desencadenar una corrida, la cual debió ser aplacada por el Banco Central al utilizar cerca de 300 millones de dólares de las reservas. A partir de esto, varios funcionarios de la administración de Mauricio Macri cruzaron al ex jefe de Gabinete.

Bullrich, que suele tener pocos pelos en la lengua y siempre mostró su enfático desacuerdo con el kirchnerismo, acusó al candidato presidencial del Frente de Todos de “recalentar” la situación y comentó: “Algo pasó del Alberto de la semana pasada, moderado y buscando que la Argentina aterrice tranquila, al que salió con un discurso totalmente explosivo”.

“Si vemos la semana pasada, cuando Fernández buscaba moderación y diálogo; y lo vemos ayer (por el lunes), sacando un comunicado incendiario contra el FMI y generado una idea de que el Fondo dijo que iba a haber adelantamiento de elecciones y había un vacío de poder, eso hace es retrotraer la idea del triunfo de Fernández“, aseguró la funcionaria en A24.

A raíz de esto, subrayó que “la conducción no está en sus manos” y acusó: “Hubo alguien que le dijo ‘cambiá de discurso’. Cristina y el kirchnerismo están detrás de la fórmula Fernández-Fernández. Ellos tienen el egoísmo de que en la medida que todo está peor, mejor. Cuanto peor para la sociedad, ‘mejor para mí’, sostienen; y por eso esta actitud incendiaria”.

Las declaraciones de la ministra se sumaron a las del candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, quien afirmó que “no hay vacío de poder” y sostuvo: “La visión de Cristina es muy clara: ninguna colaboración con el gobierno ni ningún diálogo. Si todo se puede incendiar más, mucho mejor para su proceso electoral”.

Por su parte, el ministro de Producción, Dante Sica, también se dirigió al aspirante a la presidencia del Frente de Todos y aseveró: “Este no es un período de transición pero hoy la estabilidad no es solo un compromiso del Gobierno sino que debe ser también de los otros sectores; una declaración de ayer de Alberto Fernández le costó al país US$ 300 millones”

Con información de www.elintransigente.com