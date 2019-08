Eduardo Valdés recordó los inicios de Alberto Fernández en el kirchnerismo: “Él era un 'cristino'”

El ex embajador en el Vaticano rememoró el primer encuentro del candidato presidencial del Frente de Todos con Néstor Kirchner y su relación con Cristina.

Eduardo Valdés repasó su rol clave para el ingreso de Alberto Fernández en el kirchnerismo, a fines de la década de los 90. El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos recordó que en aquellos días iniciales estaban "los 'lupines' y los 'cristinos'", dos grupos en Santa Cruz. "Y Alberto era un 'cristino'", lo definió.

Valdés, ex embajador en el Vaticano y uno de los hombres cercanos a Cristina Kirchner, ventiló detalles de aquel momento: "Yo soy el que presentó a Alberto con Néstor Kirchner".

"Le gustaba mucho Néstor, me decía permanentemente 'Presentámelo'. En 1997 los presenté. Fuimos a cenar. Desde ese día se vio que había química. Sobre todo con Cristina empezó muy bien, que armaron el Grupo Calafate", dijo en el programa "Corea del Centro" (Net TV).

Entonces comentó que, al principio, los kirchneristas santacruceños se dividían en los "lupines" -Lupin era el apodo que tenía Néstor Kirchner por su parecido con un personaje de historietas- y en los "cristinos". "Yo era más un 'lupin', porque era amigo de Néstor. Alberto era un 'cristino'", expresó.

Además, se refirió al papel que cumplió Alberto F. para que Néstor Kirchner llegara a ser candidato a presidente en 2003.

"Alberto pasa al frente cuando estaba convencido de que [Eduardo] Duhalde lo iba a apoyar a Kirchner, siendo que Duhalde ya tenía un candidato a presidente, que era [José Manuel] De la Sota", describió Valdés. Y completó: "Tanto iba Alberto a verlo a [José] Pampuro, que gracias a Pampuro y sus dudas Néstor pudo ser evaluado en unas encuestas".

Alberto F. y el FMI

En otro tramo de la entrevista, Valdés se refirió a las fuertes declaraciones de Alberto Fernández que antecedieron al "Martes Negro". En ellas, el candidato criticaba tanto al Gobierno nacional como al Fondo Monetario Internacional por la situación económica.

"Es horrible asumir en un país en ruinas. Lo que pasó el lunes, noto que en ese comunicado está la pluma de Alberto. Él tomó la decisión de ponerle el cuerpo a esto. Acá no hubo elecciones para que asuma las responsabilidades que le quiere dar el Fondo. El que tiene facultades de gobernar es Macri", dijo Valdés sobre el texto que publicó este lunes el candidato del Frente de Todos tras la reunión con la misión del FMI.

"Aparte lo que les dice es que entregaron 54 mil millones, de los cuales se fueron del país 36 mil y van a seguir aportando para que suceda lo mismo, violando su propia carta orgánica. Eso es lo que al Fondo no le gustó", agregó.

Y completó: "Lo que Alberto dice es que el FMI violó la carta orgánica apoyando electoralmente para Mauricio Macri. Aportaron para gastos corrientes, para mantener el dólar y el 'veranito'. Lo que les dice es 'No me vengan a buscar, ustedes no cumplieron la carta orgánica'.

"Buscaron una complicidad que Alberto no la quiso tener", cerró.

Con información de www.clarin.com