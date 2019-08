Según Pichetto, “actores cercanos a Alberto Fernández le aconsejaron al FMI no hacer el desembolso”

Tras el “martes negro” económico, en el que volvieron a subir el dólar y el riesgo país, el oficialismo cargó las tintas directamente contra el Frente de Todos, particularmente contra Alberto Fernández. Y este miércoles fue Miguel Ángel Pichetto, el compañero de fórmula de Mauricio Macri, quien responsabilizó al ganador de las PASO por lo ocurrido con los mercados en las últimas horas.

"Ha habido actores cercanos a Alberto Fernández que le han aconsejado al FMI no hacer el desembolso... no voy a dar nombres, pero han hablado además con acreedores, bonistas e instituciones bancarias, sugiriendo que es mejor que no se nos mande el desembolso", sostuvo el senado peronista.

Pichetto se refirió puntualmente a la incertidumbre que se generó sobre el desembolso de U$S 5.400 millones del Fondo Monetario como parte del programa acordado en 2018, vital para sostener la estabilidad en estas semanas de vencimientos, algo que se puso en duda en las últimas horas.

El candidato a la vicepresidencia por el oficialismo recordó el encuentro de la semana pasada organizada por Clarín, en el que tanto Macri como Alberto Fernández enviaron un mensaje que pareció tranquilizar a los mercados.

"El presidente sigue en el mismo camino de moderación, pero evidentemente algo se desencadenó en la reunión del Frente de Todos con el Fondo Monetario Internacional... los trascendidos son muy importantes en el mundo que vivimos, y en este caso generaron efectos y consecuencias negativas para el país", afirmó Pichetto en declaraciones a radio Metro.

En ese marco, descartó de plano la posibilidad de adelantar las elecciones: “Es el mismo planteo que le hicieron a Raúl Alfonsín. Este tema no hay que ni hablarlo, porque produce que este país sea atrasado, un país que no cumple con las reglas, que no entrega el poder cuando lo tiene que entregar".

Con información de www.clarin.com