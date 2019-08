El dólar sigue imparable: salta 3,8% y roza $61: BCRA vendió u$s115 millones

En medio de la incertidumbre política y financiera que atraviesa el país, el dólar se dispara $2,26 o 3,8% a $60,92 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito. En tanto, el Banco Central interviene desde temprano con venta de reservas por u$s115 millones en dos licitaciones y empuja -con una nueva medida- a exportadores a vender divisas.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa trepa 3,5% a $58,30.

En el Banco Nación, en tanto, la divisa se vende a $61 (en el canal electrónico se consigue a $60,95).

Mientras que en el mercado informal, el dólar “blue” cotiza sin cambios $59, de acuerdo al relevamiento que hace este diario en cuevas de la city porteña. El dólar “contado con liquidación”, en tanto, cerró ayer a $57,15.

Cabe destacar que el Banco Central limitó este miércoles el financiamiento en pesos a grandes exportadores, con el fin de dar liquidez al mercado en medio de una crisis disparada por la incertidumbre política y económica que ha derrumbado el valor del peso local.

La entidad monetaria dijo el miércoles en un comunicado que las financiaciones alcanzadas serán aquellas que hayan implicado desembolsos de fondos, así como el importe no utilizado del límite de crédito asignado para adelantos en cuenta corriente.

Operadores explicaron que las empresas, al no poder financiarse en moneda local, están obligadas a desprenderse de divisas.

Asimismo, desde Delphos Investment remarcaron que "la probabilidad de default se disparó luego de las PASO (elecciones primarias). La duda del mercado sería el tipo de reestructuración que podría tener lugar", señalaron

En ese sentido, remarcaron que "a priori, consideramos tres procesos eventuales probables: un 'reperfilamiento' bajo el ala del FMI, una reestructuración, amigable o no 'priceada'. Los puntos fundamentales de una eventual reestructuración para un inversor serían la duración de dicho proceso y el alivio financiero necesario para que el pago de la deuda sea viable".

Dólar en el mundo

El índice dólar, que mide la moneda estadounidense contra una cesta de monedas, subía marginalmente a 98,091.

Los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos a dos años subieron aún más por encima de los rendimientos a 10 años, en una profundización de la inversión de la curva que muchos ven como el anticipo de una recesión.

Los inversores están preocupados de que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China pueda llevar al mundo a una desaceleración generalizada.

El yen japonés se aferró a sus ganancias recientes el miércoles mientras las preocupaciones sobre el curso de la economía global seguían en aumento y la libra esterlina perdía terreno después de la decisión del primer ministro Boris Johnson de limitar las oportunidades del parlamento de obstaculizar sus planes para el Brexit.

La moneda china se mantenía el miércoles en 105,78 unidades por dólar, sin cambios en el día pero cerca de los máximos de siete meses que alcanzó el lunes de 104,46 yenes por cada divisa estadounidense.

Tasa de Leliq, estable

La tasa de las Letras de liquidez (Leliq) equivalente a la tasa de política monetaria finalizó en 74,988% y el monto total adjudicado fue de $190.167 millones, con una expansión de $45.241 millones.

Futuros y reservas del BCRA

El call operó en el entorno del 71%. En swaps cambiarios se pactaron u$s70 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves.

En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s1.190 millones más que duplicando el volumen de ayer.

Los plazos más cortos solo concentraron poco más del 55% de los negocios. Los precios finales para los meses de agosto y septiembre terminaron operándose a $57,30 y $62,50; con tasas del 162,08% y 118,22%, a esos precios finales, ante la suba de casi el 2% del spot. Fin de año finalizó a $ 76,40 con una tasa de 103,42%. Los plazos mostraron subas que iban desde $1,70 el fin de mes, hasta $5,60 fin de año.

Por último, las reservas del BCRA cayeron u$s 442 millones el martes a u$s 57.473 millones. De esta forma, acumulan una baja de u$s 8.825,50 millones desde las PASO.

