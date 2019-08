Renegociar es no poder pagar, sin más vueltas

Acorralado por una realidad financiera que ya se los llevó puestos en términos políticos y amenaza con arrasar con lo poco que queda en pie en el país en términos económicos, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hizo oficial la intención de la Casa Rosada de renegociar la gigantesca deuda que firmó con el Fondo Monetario Internacional.



Lo hizo durante una conferencia de prensa en la que se refirió a la renegociación con el verbo "reperfilar", que, pese a lo obvio del eufemismo, fue tomado al pie de la letra por algunos comunicadores y medios que prefirieron subirse al discurso oficial.



Poco antes, el presidente Mauricio Macri había adelantado a senadores que se estaban definiendo más medidas para estabilizar al dólar, en un almuerzo en la residencia de Olivos.







Lacunza ratificó además que su objetivo es garantizar la estabilidad económica, mientras subrayó que "ningún Gobierno puede solo y menos en época electoral".



"El Presidente me dio un mandato central, cuidar a los argentinos, especialmente en estos momentos de tensión financiera y cambiaria", señaló y resaltó que su intención es que "no suba más el dólar y la inflación".



"Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, pero no es excusa para poner en riesgo la estabilidad económica de todos los argentinos", apuntó.



Dijo que "cualquier imprudencia sale cara" y apuntó a lograr una "campana protectora sobre el sistema financiero" entre los diferentes espacios políticos. Esta frase esconde la intención de que el Congreso, con todos sus bloques presentes, de una señal de apoyo a las medidas oficiales. Por eso es que el flamante titular de Hacienda puntualizó que el Parlamento "será soberano en la definición de los términos de esa extensión".



Subrayó que el Gobierno le propuso al FMI "iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo".



También decidió "extender los vencimientos de deuda de corto plazo tanto en pesos como en dólares sólo para inversores institucionales".



"Además, decidimos elevar a consideración del Congreso que provea herramientas para extensión de la deuda bajo jurisdicción local", puntualizó.



Lacunza anticipó que "en las próximas semanas" el Gobierno se reunirá con el FMI para empezar a negociar la extensión de vencimientos de la deuda.



"Es una extensión de plazos en el caso de la deuda de mediano y largo plazo. Cambiar los vencimientos, pero no el resto de las condiciones", argumentó.













Fuente: Infonews