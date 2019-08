¿Es legal la medida de Johnson sobre el cierre del Parlamento británico?

La decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de cerrar el Parlamento durante cinco semanas, a solo dos meses del Brexit (previsto para el 31 de octubre), no tiene precedentes en la historia reciente del Reino Unido y ha provocado una ola de indignación en el país.

¿Qué ha aprobado el primer ministro?

Johnson ha promovido un cierre del Parlamento de cinco semanas (de mediados de septiembre al 14 de octubre). Estaba ya previsto un receso del Parlamento a partir del 13 de septiembre hasta el 8 de octubre.

Es habitual ese receso de dos a tres semanas en septiembre para las reuniones anuales de los partidos (aunque se siguen tratando algunos asuntos parlamentarios), pero no se había visto una suspensión tan prolongada desde 1945, según Financial Times. Además, durante el verano habían ido surgiendo cada vez más voces en Westminster que pedían eliminar ese receso para los partidos dada la crisis nacional a la que se enfrenta el país. Y es que durante este paréntesis, los diputados no pueden proponer ni aprobar ninguna ley.

Es importante la distinción entre la suspensión del Parlamento, lo que activó ayer Johnson, de la disolución, que ocurre cuando los diputados dejan su escaño en tiempos de campaña electoral antes de unos comicios.

¿Es constitucional su decisión?

Para el cierre, el primer ministro ha recurrido al reglamento parlamentario, que le permite dar por concluido un periodo de sesiones y dejar unos días para iniciar el siguiente con un discurso de la reina de Inglaterra, escrito por el Gobierno, en el que se fijan las prioridades para la sesión que empieza. El líder tory ha argumentado que su nuevo equipo, que sustituyó al Gabinete de Theresa May en julio, necesita tiempo para ultimar sus planes. Es decir, lo que ha hecho Johnson es posible, pero lo que muchos critican es que es un abuso de la norma para utilizarla en beneficio propio.

¿Podría haber parado la reina el cierre?

Por convención, Isabel II acepta el consejo del Gobierno y siempre se ha mantenido neutral en los temas políticos. Los diputados tampoco pueden bloquear esta decisión, según informa la BBC.

¿Qué pueden hacer los tribunales?

Los diputados no pueden bloquearla y tampoco se puede llevar a los tribunales las prerrogativas personales de la reina Isabel II como el nombramiento de primer ministro y la prórroga del cierre del Parlamento. Lo que sí se puede llevar a las cortes, tal y como ha anunciado el Partido Nacionalista Escocés, es el consejo o petición de suspender el Parlamento que le hizo Johnson a la monarca, explica la BBC.



Si, tras estudiar el caso los tribunales escoceses, la cuestión es llevada también a las cortes de Gales e Inglaterra, el caso podría ser elevado a la Corte Suprema del Reino Unido.

¿Cómo afecta a la política británica?

Se ha reducido significativamente el tiempo de que dispone el Parlamento para debatir sobre el Brexit. La fecha límite acordada con la Unión Europea para salir del club es el 31 de octubre y la oposición, y algunos conservadores rebeldes, estaban estudiando una estrategia conjunta para pedir una extensión de la salida para ganar tiempo y llegar a un acuerdo con Bruselas, dado que el Parlamento no ha aprobado aún el acuerdo firmado por May con los 27. El nuevo Gobierno ha dicho que, con o sin deal, el Reino Unido saldrá de la UE a finales de octubre. Además, la fecha de salida esta escrita en una ley, por lo que el 31 de octubre el país saldría de la UE de forma automática.

¿Cómo puede frenar la oposición el 'no-deal'? ¿Puede haber elecciones anticipadas?

Una de las posibilidades que más se barajan es una alianza para presentar un voto de no confianza contra Johnson, pero no lo podrán hacer durante los días que la Cámara esté cerrada y el resultado sería muy incierto. Es posible que haya una mayoría suficiente para votar contra el primer ministro (algunos tories se han mostrado indignados por el paso dado el miércoles), pero no está tan claro que haya una mayoría de dos tercios para formar una alternativa de Gobierno. La ley da un plazo de 14 días al Parlamento para ello. Si no, de forma automática hay que convocar elecciones. Pero quien decide la fecha es el primer ministro y Johnson ya ha dicho que tiene una fecha ya pensada en caso de que haya elecciones, entre el 1 y el 5 de noviembre. Por esos días, ¿el Brexit duro estará ya ejecutado?

Fuente: El País