El Gobierno provincial convocó a los gremios estatales

En diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3 - Santa Fe) Marcelo Delfor, Secretario Adjunto de ATE, manifestó que "en realidad no es una reunión paritaria, porque lo que está haciendo el Gobierno es convocar a los gremios que participamos de las distintas paritarias del sector público, por lo que no tendrá la formalidad de una reunión paritaria, sí, suponemos, informativa, donde el Gobierno va a trasladar a los distintos gremios del sector público cuál es el impacto de las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional, nos referimos a la modificación del impuesto al IVA que tiene coparticipación en las provincias, el impacto de una medida que, estamos convencidos, fue generada por el propio Macri, que es la devaluación de más del 20 por ciento del dólar y que provoca un impacto directo en el poder adquisitivo de nuestros salarios y las alternativas que está buscando la provincia para, al menos, compensar esa merma de recursos que no llegarían a las provincias".

E insistió: "Suponemos que será (una reunión) informativa, los gremios vamos a fijar nuestra postura que, en su mayoría, son públicas".

En tanto, Delfor recordó: "Nosotros tenemos un acta paritaria firmada, un acuerdo salarial firmado, incluso homologado por un decreto del gobernador y para modificar el actual acuerdo salarial hay que hacerlo con otro acuerdo y darse será mejor del que estamos percibiendo, nunca vamos a sentarnos a discutir una situación a la baja, unilateralmente el gobierno no puede modificar un acuerdo, lo que puede hacer es incumplirlo, puede decir ´a partir del mes que viene no voy a pagar más la cláusula gatillo´ y en ese caso frente a ese incumplimiento, tomaremos las medidas jurídicas y gremiales del caso e iremos a un conflicto".

Fuente: Agenciafe