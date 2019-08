Quién es Axel Caniggia, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul que pocos conocen

Las polémicas declaraciones de Mariana Nannis en el programa de Susana Giménez durante la noche del domingo siguen dando fuertes repercusiones. Y aunque la familia siempre se caracterizó por su exposición en los medios de comunicación, Alex Caniggia siempre fue el que mantuvo un bajo perfil.

Desde que Alex y Charlotte Caniggia ingresaron en el ambiente del espectáculo, las cámaras se enfocaron en ellos. Sin embargo, Mariana Nannis y su ex pareja, tiene un tercer hijo casi desconocido para los ojos del público: Axel Caniggia.

Kevin Axel Caniggia es aún mayor que los hermanos que participaron en ShowMatch, Nació en Buenos Aires en 1991 pero la carrera de su padre lo llevó a vivir en Portugal, Italia, Escocia y España, entre otros lugares.

“Dibujo desde los cuatro años. A los seis, mi madre me regaló una caja de pinturas, con la que hice mi primer cuadro: un paisaje al óleo. No me imagino haciendo otra cosa”, contó Axel Caniggia en una entrevista a La Nación en 2010.

A los 14, decidió dejar el colegio para convertirse en pintor hiperrealista, como se denomina al estilo que imita la fotografía. Su maestro fue el prestigioso artista español Pablo Gracia López, también conocido como Alexis.

En 2009, Axel Caniggia presentó en Marbella su primera exposición de arte. A través de las redes sociales, el joven comparte sus creaciones y se lo puede ver regalándole retratos hiperrealistas a celebridades como Jack Nicholson, Robert De Niro y el cantante Jason Derulo.

Un dato curioso que percibieron los seguidores fue que Axel Caniggia no sigue en su cuenta de Instagram a ninguno de sus dos hermanos. En enero de este año, el joven artista publicó una imagen donde se lo ve con su padre para saludarlo por su cumpleaños.

Creo que me parezco a mi padre en la voluntad, en trabajar. Mi padre me explica muchas cosas sobre la vida. Esas cosas de padre e hijo. Yo no juego al fútbol, pero capaz que somos parecidos”, aseguró Axel hace más de 10 años en una entrevista.