Miguel Ángel Pichetto: "Aquí no hay default, hay ampliación de plazo"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, respaldó las medidas anunciadas el miércoles por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y negó que estas implicaran una cesación del cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas por el Estado: "Aquí no hay default, hay ampliación de plazo", declaró el senador nacional, en referencia a las cuatro medidas anunciadas por Lacunza.

Ellas fueron: el reperfilamiento de la deuda a corto plazo -se extenderán a un plazo de entre 3 y 6 meses- para tenedores institucionales; el envío al Congreso de una propuesta para promover la extensión de plazos sin quitas de capital e interés; la propuesta de un alargamiento de plazo para los bonos de legislación extranjera para bancos e inversores institucionales; y una de similar tenor al Fondo Monetario Internacional.

En diálogo con "Animales Sueltos", que se emite por América, Pichetto explicó que el Gobierno no enfrenta "un problema de solvencia, sino liquidez por la volatilidad". De allí la decisión de extender los vencimientos para los títulos de corto plazo y poder destinar una mayor cantidad de reservas para garantizar la estabilidad cambiaria.

En tanto, el senador consideró que la inestabilidad actual es producto del resultado de las elecciones Primarias: "En Argentina el día viernes antes del 11 de agosto la inflación estaba la baja y tenía un tipo de cambio controlado. El resultado electoral ,en términos de los mercados, revive la memoria histórica". Para fundamentar su declaración, aseguró que "el kirchnerismo tiene un problema con los sectores financieros de credibilidad".



Pichetto consideró que días atrás hubo "gestos" de Alberto Fernández que parecían indicar que "entrábamos en un camino previsible". Citó como ejemplos las conversaciones del candidato del Frente de Todos con Mauricio Macri y su aparición en el MALBA.

Sin embargo, según Pichetto,Fernández y otros referentes del Frente de Todos "hicieron dinamitar todo el lunes por la tarde (luego de su reunión con los enviados del FMI) con el vacío de poder, inestabilidad, anticipo electoral". "Las conductas agravan las situaciones", agregó.

Y continuó: "Hay tensiones en ese espacio político, una visión del kirchnerismo duro que sería bueno que haya una megadevaluación y que el Gobierno termine antes".

Al respecto de las medidas anunciadas por Lacunza, Pichetto explicó que "la definición del Gobierno tiene que ver con la previsibilidad económica". "El Presidente no quiso intervenir el mercado de capitales", dijo, y resaltó la importancia de "estabilizar la moneda y no seguir jugando al juego de la corrida que provoca un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los argentinos". "Macri va a cuidar a los argentinos. Darle previsibilidad al país y que no caigamos en default es el mensaje", agregó.

"Las personas físicas van a cobrar inmediatamente en dólares, y a las personas jurídicas les extendemos el plazo" comentó sobre las medidas anunciadas. En varias oportunidades se ocupó de enfatizar en que "no hay default, hay ampliación de plazos". "El Gobierno tomó esta medida para tener control sobre el tipo de cambio y que no impacte en la gente", enfatizó.

Consultado sobre la posibilidad de que el Frente de Todos rechace los anuncios, Pichetto llamó a los representantes del espacio a debatir para darle "previsibilidad al país". "No digo que sean golpistas pero no estarían comprometidos con la previsibilidad", expresó.

Sobre el rechazo que tuvo el oficialismo en las PASO, dijo: "No soy un culposo, no voy el domingo a la villa a repartir alimentos, trato de analizar los procesos con responsabilidad; fue un voto de contenido económico, había un malestar de sectores que habían sido impactados", reflexionó.

Finalmente, respecto de las elecciones generales del 27 de octubre, Pichetto sostuvo que el resultado todavía no está puesto: "No es un camino triunfal de Alberto Fernández a la Casa Rosada. El Gobierno no está vencido, va a dar pelea", concluyó.

