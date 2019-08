“El objetivo del Gobierno es que no nos vuelvan a saquear con el dólar, como en 2001”

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, publicó un mensaje grabado y dirigido “a todo el pueblo argentino” a horas del anuncio encabezado por el Ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, sobre renegociación de la deuda. “Que no nos vuelvan a saquear con el dólar, como en 2001″ sostuvo desde sus redes sociales.

“A todo el pueblo argentino pero también a los miembros del interbloque: no voy a decir todo, porque esto forma parte de algunos elementos estratégicos pero sí decirles a los argentinos que se queden tranquilos” comienza el audio de Carrió, publicado en su cuenta oficial de Twitter.

“El objetivo hoy del Gobierno es que no nos vuelvan a saquear con el dólar como fue el objetivo de la devaluación asimétrica del golpe del 2001 y como fue también intentar anticipar el poder como fue en el 89 que fueron al Fondo Internacional para que no le den un peso a la Argentina y no entregar el poder”, añadió la legisladora chaqueña.

Tras explicar el “mal” y la “anomia”, Carrió disparó contra los dichos del kirchnerismo sobre la “ausencia de poder”. Y agregó que “hoy es el momento. Primero, llevar calma a la gente. Esto se va a solucionar en octubre porque los creadores del caos van a ser fuertemente sancionados. Segundo, es un imperativo que no bajen ningún plan social y que se controle al narcomenudeo que amenaza”.

“Hay que estar no violentos pero protegidos, no hay que responder a la violencia de ellos, lo que quieren es violentar a un país. Acá hay una pelea geopolítica pero tranquilícense porque llegamos a octubre y le ganamos por paliza. Lo que quedó claro ahora para todos los argentinos es que los causantes del caos, son ellos; que los que no quieren bajar impuestos, son ellos”.

“Detrás de esto hay grupos económicos” precisó la diputada nacional. Y apuntó a sectores “devaluacionistas muy fuertes que obviamente tienen sus fondos fuera del país”. Luego reconoció que “lamanetablemente es un momento que la República debe pasar pero nosotros estamos dispuestos a sostener el bolsillo de los argentinos. No vamos a ceder ante los mercados”.

“No le tenemos miedo al establishment y el Fondo nos va a acompañar en la renegociación posterior pero la única posibilidad acá es restablecer el orden y para eso hay que votar a Cambiemos. Y así va a ser”. En tanto agregó que “ese orden lo representa la República y el Presidente Macri” mientras reiteró: “Quédense tranquilos. La templanza es lo más importante para pasar esta tormenta”.

“Si ganamos la paz social porque ellos entran en razones, igual ganamos; ahora si no entran en razones, ganamos por más pero en octubre ganamos por paliza. Esto es así. Se los vengo diciendo. Lo que necesitamos es que todos los diputados nacionales obren defendiendo la República frente al caos. Orden frente al caos”, expresó la dirigente.

“El orden somos nosotros. El orden es el régimen republicano el caos es Cristina (Fernández de Kirchner) y (Carlos) Zannini, porque esta es la teoría de Zannini” apuntó Carrió. En tanto consideró que “vamos a ganar como ganamos el campo, como ganamos el 2015, algunos nos entregaron, muchos nos traicionaron pero vamos a ganar. Alguna vez Argentina tiene que dar la batalla cultural”.

Con información de www.elintransigente.com