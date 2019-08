Margarita Stolbizer: “Hoy tenemos precariedad institucional y un gobierno que no sabe para dónde disparar”

Ni en una orilla ni en la otra. Margarita Stolbizer, líder del GEN y partidaria de Consenso Federal, armado que tiene a Roberto Lavagna como candidato a presidente, siempre se mantuvo al margen de la grieta. Y desde ese lugar se refirió esta mañana al momento político por el que atraviesa el país. Lo hizo en declaraciones radiales, y definió al gobierno de Mauricio Macri como precario y "sumamente debilitado".

"Hoy tenemos una precariedad institucional que es más que evidente y un gobierno que no sabe para donde disparar porque ha quedado sumamente debilitado. Le cuesta mucho reconstruir credibilidad y hacer algo que permita darnos estabilidad, tranquilidad", expresó Stolbizer en radio Futurock.

"Lo que más me ha preocupado e impactado son las decisiones políticas del gobierno que viene dando manotazos desde el mismo día de la elección, tal vez por la sorpresa que le produjo el resultado. Y las decisiones que van tomando no son buenas", continuó la abogada.

También se refirió a la postura en la que están parando a Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos. "A Alberto le exigen cosas que me parece que no van. La gente, el periodismo. Esto todavía no es una transición, entonces no hay que confundir eso. Creo que se le exige que le hable a los mercados, y Alberto Fernández le habla a la gente, a sus votantes. Porque su objetivo principal es ganar la elección", comentó.

No obstante, aseguró estar más cercana a cómo transita el camino hacia octubre Fernández, que Macri. "Si tuviéramos que medir o comparar cuáles han sido las reacciones, las acciones de Alberto Fernández han sido más razonables que las de Macri. Las que le escuchamos directamente. No comparto todas las cosas que dice, en muchas estoy más que a la distancia. Pero no podría decir que él es el que está agitando hoy las complicaciones que tiene la Argentina", manifestó.

A pesar de su distanciamiento de Lavagna durante las elecciones primarias, Stolbizer mantiene su apoyo al candidato antigrieta, y lo diferencia de sus competidores, precisamente, por su predisposición al diálogo.

"Creo que Roberto Lavagna es una persona de diálogo, y si algo viene sosteniendo durante todo este tiempo es la idea de un gobierno de unidad nacional, y que tiene que ver sobre todo con el diálogo con los que piensan diferente. Yo concibo la democracia de esa manera, la democracia es diálogo y si no es una parodia. Siempre me pareció así, por eso fui muy crítica del gobierno de Cristina Fernández que no había diálogo. Y tampoco lo tuvo Macri después de la soberbia de haber ganado la elección de 2017 cuando creyó que ya no necesitaba nada", apuntó.

Hacia el futuro, y ante la posibilidad de que, de ser electo presidente, Alberto Fernández tiente a Lavagna para sumarse a su equipo, Margarita fue clara. "No me parece que Alberto Fernández sea la expresión o la representación de un espacio progresista como el que yo pretendo, pero me parece que hay que dejarlo andar, sin un prejuicio anticipado".

