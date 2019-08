Sigue el chicaneo estúpido entre Fernández y Macri

Mientras el país se hunde cada día un poco más, los principales responsables políticos no hacen otra cosa que jugar con fuego. Ahora Alberto le respondió a Macri, en el medio estamos los ciudadanos que padecemos esta crisis

En un breve encuentro con la prensa luego de reunirse con la Mesa de Enlace, Alberto Fernández le respondió al presidente Mauricio Macri, quien había dicho esta mañana que "faltan 59 días para las elecciones y que transcurran de la mejor manera no depende solo de un gobierno".

Ante esto, el candidato presidencial del Frente de Todos, escueto, replicó: "Debe estar contando los días". También fue consultado por las medidas económicas anunciadas por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Fiel a lo que había trascendido ayer, evitó dar su opinión.

En un mensaje emitido durante la mañana de hoy, Macri planteó que se están implementando las medidas que hacen falta "para reducir la incertidumbre", pero elevó un llamado a todos los actores políticos para mantener la calma y la paz.

En este contexto planteó: "Todos los que ocupamos un rol de liderazgo en nuestro país sabemos el peso que tiene cada paso que damos y cómo incide en el presente y futuro de los argentinos. Para que sea lo más ordenado posible, entre todos debemos pensar el país en el largo plazo y colaborar para que exista una institucionalidad democrática que permita su desarrollo; está en nuestras manos contribuir sin generar miedos ni desconciertos, sino un clima de paz y de encuentro".



En otro pasaje, el mandatario responsabilizó a "unas PASO mal diseñadas, que no son más que una encuesta" la situación política y económica en el país. "Han tenido la capacidad de encadenar una crisis como la que estamos viviendo", señaló.

Con relación a las medidas económicas, afirmó: "Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, mediano y largo plazo, y vamos a trabajar sin especular, eso significa no patear los problemas para adelante". Y agregó: "Esta decisión surge de haber escuchado a los propios y a la oposición".

Por otro lado, durante el mediodía de hoy Alberto Fernández recibió a los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, más conocida como Mesa de Enlace. Representantes de las cuatro entidades del sector del agro (la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro) se acercaron hasta las oficinas de la calle México 337, en el barrio porteño de San Telmo.

Fuente: Infobae