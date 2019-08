Carrió le respondió a Alberto Fernández: "Estamos contando los días para ganar la elección"

Luego de que Alberto Fernández asegurara que Mauricio Macri "debe estar contando los días" para las elecciones del 27 de octubre, la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió le respondió que el oficialismo está "contando los días para ganar la elección", aunque aseguró que, en verdad, "no importa quién gane, sino que lo importante es la República".

"Estoy segura que vamos a ganar. Si no, ¿quién va a gobernar? ¿Alberto Fernández o Cristina con (Carlos) Zannini y los movimientos sociales?", disparó Carrió entrevistada por Mariana Fabbiani en Canal 13.

Con su habitual estilo estridente, Carrió aseguró que el candidato a presidente del Frente de Todos "es un hombre muy peligroso" y su candidata a vice "es el caos". En ese sentido, dijo que Fernández "no es solo un títere" y aseguró que el ex jefe de Gabinete "puso hackers para hacerle una operación a (Enrique) Olivera para que yo no ganara la Capital" (en las elecciones de 2005).

"Me amenazó diciéndome que me iba a aniquilar", afirmó la diputada sobre Fernández, sin presentar ningún tipo de prueba. Cuando fue consultada por las medidas que tomó el Gobierno después de la devaluación tras las PASO, la diputada dijo que "se está preservando la institucionalidad para el presidente que elija el pueblo en octubre" y que, más allá de los resultados de las primarias, tiene la intuición de que "esta elección va a ser tan pareja como la del 1983". "Si el orden gana, si Mauricio Macri gana, está claro que todo se va a volver a ordenar", destacó Carrió.



En ese sentido, agregó: "No se juega el destino de un presidente. Yo no estoy al lado de Macri porque soy María Eugenia (Vidal) o Marcos Peña, yo estoy a su lado primero porque en la derrota yo sostengo, es un principio humanista estar con el derrotado". A continuación consideró que "la derrota es una advertencia a la soberbia" y opinó que "no importa quién gane (las elecciones), lo importante es la República".

Consultada sobre la reunión de Fernández con los dirigentes de la Mesa de Enlace de las principales entidades agropecuarias del país (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro), Carrió respondió que sería "obsecuente" si ambos sectores llegaran a un entendimiento. "Le digo al campo argentino, al que acompañé desde Semana Santa de 2008: no le crean nada a Alberto Fernández porque ellos van por el campo", advirtió.

Con información de www.infobae.com