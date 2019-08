Diego Román habría muerto por el ataque de una jauría

La muerte de Diego Román, un chico de 12 años cuyo cuerpo fue encontrado destrozado el 4 de julio pasado en la localidad santafesina de Recreo, podría haberse producido por el ataque de una jauría de perros de confirmarse las pericias que orientan la investigación en ese sentido y no por puñaladas, como se había informado.

Un nuevo informe de autopsia, y el antecedente de un ataque similar en la misma zona de esa localidad situada unos 15 kilómetros al norte de la capital provincial, podría confirmar un giro fundamental en la investigación del escabroso caso.

El nuevo escenario podría derivar en la imputación del dueño del campo en el que fue encontrado el cuerpo del niño, en una causa por "homicidio culposo".

Para el abogado de la familia, no hay ningún imputado en la causa y aseguró que es "improbable que el nene de 12 años haya muerto por el ataque de los perros de los dueños del campo".

En su momento, el jefe de medicina legal del Poder Judicial santafesino, Pascual Pimpinella, indicó que el niño fue objeto de "distintas heridas combinadas y superpuestas", así como "muchas lesiones superficiales", algunas supuestamente hechas en vida, lo cual remitía a la idea de las torturas previas.

Doce días después del hallazgo, la fiscal Ana Laura Gioria, a cargo del caso, decidió convocar a expertos de Gendarmería Nacional en una nueva autopsia, en la que también participaron entomólogos, anatomopatólogos, odontólogos, bioquímicos y radiólogos.

El martes pasado, el ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, informó que había sido imputado el dueño del campo por las sospechas de que el chico fue atacado por perros del predio.

El Ministerio Público Fiscal salió a revertir la información brindada por el ministro al señalar que el dueño del campo, por el momento, no estaba detenido ni imputado.

"Me pareció totalmente desacertada en cuanto a su calificación del hecho porque dijo que se imputó una persona por homicidio culposo, cuando en ese caso no se podría calificar de homicidio culposo porque no cometió ningún delito, de última habrían sido los animales", dijo Dionisio Ayala a Cadena 3.

No obstante se supo que la pericias indican que el ataque del niño no se habría empleado arma blancas y se trabaja sobre los ataques de perros que se habrían concretado con anterioridad en el mismo campo.